Crida a persones amb Parkinson perquè participin en un assaig per millorar la seva mobilitat

Investigadors del Grup de Recerca de cures de salut (GRECS) de la Universitat de Lleida (UdL) i de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Lleida fan una crida a persones amb Parkinson perquè participin en un assaig que té per objectiu millorar la mobilitat de pacients que pateixen la malaltia. Es tracta d'un programa d'entrenament personalitzat que consisteix a fer exercici per una cinta de caminar. L'assaig també serveix com un programa de rehabilitació per tal que els pacients puguin fer front a situacions complexes per ells, com creuar un pas de vianants o caminar per un passadís llarg. Des de l'inici de l'assaig l'any 2022, els investigadors han analitzat les capacitats de 15 pacients i tenen per objectiu arribar a la trentena.

Una de les afectacions més comunes en pacients de Parkinson és la 'marxa congelada' en el moment de caminar per un passadís llarg, passar per una porta, o creuar per un pas de vianants. "Es queden bloquejats i no poden iniciar cap moviment, perden l'equilibri i cauen", explica Maria Masbernat, investigadora de la UdL i l'IRB Lleida.

Algunes d'aquestes situacions conflictives tenen lloc al carrer, segons ha apuntat Emili Egea, un dels pacients participants en l'assaig, qui ha fet referència a les barreres arquitectòniques. En aquest sentit, ha destacat que es tracta "d'obstacles que et pots trobar a qualsevol ciutat i en qualsevol moment".

Per tal d'evitar el bloqueig, l'assaig busca entrenar el comportament motor i cognitiu dels pacients mitjançant una cinta de caminar i un entorn virtual que simula diferents carrers d'una ciutat. Mentre que l'aparell estimula la marxa, l'entorn gamificat recrea objectes i estímuls sonors que dificulten el passeig. Tot plegat, s'obliga als pacients a realitzar un exercici de doble tasca per tal d'evitar "la congelació" del moviment i l'acció d'esquivar l'obstacle.

La duració del programa és de sis setmanes per pacient. Durant aquest període, el pacient realitza les proves dos dies a la setmana augmentant la intensitat de l'exercici de manera gradual.

Per participar en aquest assaig, els investigadors de l'IRB Lleida busquen pacients majors de 18 anys i que se situïn entre les etapes 2 i 3 de l'escala de Hoehn i Yahr.

L’assaig està finançat per l’Instituto de Salud Carlos III del Ministeri de ciència i Innovació (PI20/00403), i compta amb l’aprovació del Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.