Aquesta cardiòloga alerta sobre l'aliment que prenem diàriament a Catalunya i que ella "no menja mai"

Els catalans tenim cultura de bar, ja sigui després de treballar, al migdia, per esmorzar, a l'hora del vermut o en qualsevol moment de la tarda, hi trobem una excusa per fer una canya o un refresc i acompanyar-lo d'un aperitiu. Encara que sabem de sobres que aquests picoteigs entre hores no són saludables, ens és pràcticament impossible eliminar-los de la nostra dieta, i també de la cistella de la compra.

"Demanem alguna cosa per picar" és la frase més escoltada en ocupar la terrassa d'un bar, també dins de les nostres cases mentre preparem el menjar i assaborim un aperitiu per anar "obrint la panxa". A l'estat espanyol les patates fregides i altres snacks salats suposen el 55,1% de tot el que consumim fora de casa nostra, uns 0,93 quilos de mitjana per cada espanyol a l'any, segons les dades de l'Informe de Consum.

A casa tampoc ignorem els snacks, prenem 1,42 quilos de patates processades com a mitjana anual. La doctora Elizabeth Klodas, cardiòloga i fundadora de Step One Foods, formada a la prestigiosa Clínica Mayo, ha analitzat aquest consum desaconsellable en un dels seus últims articles.

Al llarg de la seva carrera els seus treballs s'han centrat en els efectes del colesterol a l'organisme i com reduir-lo. En aquesta ocasió, Klodas posa el focus a les patates fregides de bossa, encara que també inclou els natxos i els snaks de blat de moro processats, molt populars als Estats Units. En un article per a la CNBC, Elizabeth va assegurar que "mai em veuràs menjar patates fregides". Com a cardiòloga, sap que aquest tipus de menjar "és un dels majors enemics de la salut del cor", i les patates fregides són el número u a la llista d'aliments prohibits.

"Tenen un alt contingut d'additius i un baix contingut en fibra i altres nutrients necessaris", remarca Elizabeth i apunta "en un any, menjar només un paquet de patates fregides de menys de 30 grams cada dia podria sumar fins a 6,8 quilos de sal al nostre organisme".

La cardiòloga i fundadora de Step One Foods ha deixat clara la seva postura davant dels processats. Aquests són els motius pels quals hauríem d'evitar les patates de bossa que tant ens agraden.

Afecta la circulació

Menjar snacks processats empitjora la nostra salut. "Massa sodi pot elevar la pressió arterial i augmentar significativament de pes, afectant negativament el colesterol i el sucre en sang". No cal consumir aquests aperitius a llarg termini per comprovar-ne els efectes: "els estudis demostren que menjar aliments de mala qualitat empitjora la funció dels vasos sanguinis al cap de poques hores del consum".

Per substituir aquest pica-pica, Klodas recomana per exemple, l'hummus amb verdures. Mitja tassa equival a les mateixes calories que una bossa petita de patates xips. Si no us agrada l'hummus amb verdures, Elizabeth recomana nous crues en particular i fruits secs sense sal afegida.

Hummus, fruits secs i fruita com a aperitius

"Dos plàtans petits o tres taronges són l'equivalent calòric a una bosseta de patates fregides, però obtenint vitamines, antioxidants i fibra", per la qual cosa ens sacien en la mateixa quantitat però de forma sana. La doctora Klodas remarca que "sovint busquem aquests snacks no perquè tinguem gana, sinó perquè estem avorrits i busquem un estímul, però no són bones raons per consumir una cosa que saboteja activament els esforços d'una persona per millorar la salut del cor".