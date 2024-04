Alerta: l'OCU fa aquesta advertència sobre el consum de salmó fumat

El salmó és un dels peixos que més es consumeixen al món. La seva facilitat per ser cuinat i les diverses formes de consumir-lo ha fet que sigui un complement perfecte per esmorzars o un plat principal en els àpats.

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), ha llançat una advertència per destacar la importància sobre el que es decidirà a Europa respecte al salmó fumat. I és que el Parlament Europeu acollirà una votació per a una possible modificació del Reglament 853/2004.

L'OCU insta els parlamentaris espanyols al Parlament Europeu a votar a favor de l'entrada en vigor de la modificació del reglament que limita el temps de stiffening del salmó fumat a no més de quatre dies.

Què és l''stiffening'? Segons l'OCU, es tracta d'"una pràctica habitual en els salmons pescats a alta mar", per la qual "durant un període que ha de ser 'tan curt com sigui possible', entre el fumat del salmó i el posterior llescat aquest peix es conserva a una temperatura de -11ºC".

I és que l'OCU ha explicat que el problema es produeix quan aquest procés s'allarga més d'uns pocs dies. El 2022, una inspecció de la Direcció General de Salut a Polònia va detectar períodes de stiffening de fins a tres mesos; cosa que posa en risc la seguretat alimentària del salmó fumat.