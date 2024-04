L'estudi del Japó que pot fer que vivim més anys

Cuidar la nostra salut cada vegada és més freqüent. Voler tenir un bon cos i durar més anys és un dels objectius majoritaris. Així doncs, de segur que has sentit a parlar dels superaliments. Aquests aliments saludables que tenen múltiples avantatges per al nostre organisme. Avui et venim a explicar el natto; el superaliment del Japó. Aquest aliment se serveix com a esmorzar, amanit amb mostassa, porro, picat, salsa de soja i arròs blanc. Vols conèixer tots els beneficis que té pel teu organisme?

NATTO ÉS UN 'SUPERALIMENT' NOMÉS APTE PER A VALENTS

Més que un 'superaliment', el natto és un 'súper esmorzar' que s'elabora a partir de faves de soja estovades (bullides o cuites al vapor) i fermentades amb un bacteri anomenat 'Bacillus subtilis var. natto' que es localitza a la terra, a les plantes, als animals i a l'estómac i intestins de les persones.

Natto / -

La Universitat Metropolitana d'Osaka (Japó) ha publicat un estudi on s'ha estudiat quins efectes té el consum d'aquest bacteri en l'esperança de vida de l'hoste, utilitzant cucs Caenorhabditis elegans. Almenys en aquests cucs, la seva esperança de vida és més gran, alhora que es millora la tolerància a l'estrès.

Eriko Kage-Nekadai, principal responsable d'aquest treball científic, assegura que "per primera vegada, hem demostrat la possibilitat d'una esperança de vida més llarga amb aquests cucs; fent que hagin d'ingerir el bacteri 'Bacillus subtilis var. natto'. Espero que futurs experiments amb mamífers i estudis epidemiològics ajudin a aconseguir una societat més sana i longeva si es pot aplicar a humans”.