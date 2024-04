Prens cervesa? Té beneficis per a la salut i segur que no els coneixes

Amb l'arribada de la primavera i els moments calorosos que es presenten de tant en tant, ve de gust anar a prendre alguna cosa a una terrasseta. Agafar color, estar amb els amics o familiars i gaudir de riures i tranquil·litat, tant a la ciutat com a la vora de mar, no es pot comparar amb res més. Avui et venim a explicar els beneficis que té prendre cervesa. Així doncs, a què esperes per anar a la terrasseta i prendre't el que més t'agrada?

La cervesa és una de les begudes més consumides a Espanya

Els beneficis de prendre cervesa

Un estudi afirma que la cervesa no engreixa

Tot i que sovint se l'associa amb la relaxació i la diversió, un equip de científics portuguesos, segons informa l'American Chemical Society, ha descobert que consumir una cervesa al dia pot augmentar la salut digestiva i enfortir les defenses del cos.

A més, no es va observar un augment en el pes corporal ni tampoc un augment de greix significatiu en els marcadors de salut cardiovascular o metabolisme després d'analitzar-ne els resultats.

Redueix el risc de patir malalties cardíaques

El consum moderat de cervesa augmenta els nivells de colesterol HDL, cosa que ajuda a reduir el risc de patir malalties cardiovasculars. A més, conté propietats antioxidants.

Ajuda els teus ossos

La cervesa també és rica en silici, un mineral que juga un paper important en la formació i la fortalesa dels ossos. El silici es troba en una concentració més gran en les cerveses elaborades amb ordi i el seu consum moderat pot ajudar a prevenir l'osteoporosi i millorar la densitat òssia.

Combat malalties neurodegeneratives

Alguns estudis han demostrat que el consum moderat de cervesa pot estar vinculat a una millor funció cognitiva i a un menor risc de patir demència a la vellesa, com l'Alzheimer i el Parkinson.

Els polifenols presents a la cervesa tenen propietats neuroprotectores que ajuden a prevenir el deteriorament cognitiu i a protegir el cervell de danys oxidatius.

Millora la digestió

La cervesa inclou probiòtics naturals, els quals són petits aliats per al benestar de l'intestí. Aquests col·laboren per a mantenir un equilibri en la flora intestinal, cosa que afavoreix la digestió dels aliments i reforça les nostres defenses naturals.

Brindem amb cervesa? / freepik

Tot i aquests possibles beneficis per a la salut, el consum de cervesa ha de ser moderat i responsable. L'abús de l'alcohol pot tenir conseqüències greus per a la salut, com ara danys hepàtics, augment de pes i risc d'addicció.