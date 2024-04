"Veure-hi bé per llegir bé"

Avui, Dia Internacional del Llibre, el Dr. Carlos Martín, oftalmòleg expert en cirurgia refractiva de la clínica IMO Grup Miranza ens comparteix alguns consells per cuidar els nostres ulls quan llegim i poder continuar gaudint d’aquest hàbit al llarg de la nostra vida.

Un ambient adequat

Un aspecte que no hem de perdre de vista és crear un ambient idoni per a la lectura, començant per la il·luminació, que ens ha de resultar còmoda i permetre llegir sense esforç. “En aquest sentit, hem de tenir en compte que, en espais amb poca il·luminació, ens veiem obligats a forçar la vista i això propícia el cansament visual”, explica l’oftalmòleg. A més, segons el Dr. Martín: “Si llegim en pantalles, és important reduir-ne la lluentor i ajustar-ne el contrast optant per fons blancs amb lletres fosques. També està estès l’ús d’ulleres amb filtre blau, amb la finalitat de disminuir la incomoditat visual”.

Així mateix, l’expert adverteix que “quan llegim, reduïm inconscientment la freqüència de parpelleig, cosa que disminueix la lubricació ocular i, en conseqüència, augmenten els símptomes com ara l’ardor i la sensació de sequedat”. Per això, és important que recordem parpellejar quan fixem la vista en llibres o dispositius electrònics. No obstant això, si els símptomes de sequedat ocular persisteixen, és important visitar l’oftalmòleg per descartar, per exemple, la síndrome de l’ull sec, que a vegades apareix vinculada a malalties sistèmiques i, d’altra banda, prescriure el tractament adequat depenent de la severitat dels símptomes.

Quan la vista es cansa

La fatiga visual és una altra afecció que pot ocórrer quan passem molt temps llegint. I això es deu al fet que, per “enfocar” correctament, l’ull requereix un cert esforç muscular i s’acaba esgotant, cosa que dona lloc a desenfocament i visió borrosa. Si fem servir pantalles per llegir, el Dr. Martín aconsella seguir, per exemple, la regla 20-20-20: “Consisteix a enfocar la vista lluny de la pantalla cada 20 minuts, durant 20 segons, a una distància de 20 passos (uns 6 metres)”.

No obstant això, és important distingir la fatiga visual d’altres afeccions que poden tenir símptomes semblants. És el cas de la vista cansada (presbícia), que sol manifestar-se a partir dels 45-50 anys. Es deu, principalment, al procés natural d’envelliment de la lent natural dels nostres ulls (el cristal·lí) i dona lloc a mala visió de prop. “En la pràctica, per veure-hi bé, la persona necessita allunyar el llibre o la pantalla per veure-hi amb nitidesa. Per això, quan la presbícia comença a causar problemes visuals, és necessari prescriure ulleres de visió pròxima”, aclareix l’especialista.

Per a les persones que volen prescindir de l’ús d’ulleres, actualment els experts compten amb tècniques avançades de cirurgia refractiva, individualitzades per a cada pacient. Aquestes tècniques permeten corregir la presbícia, així com altres defectes refractius (miopia, hipermetropia i astigmatisme). En aquest sentit, el cirurgià valora l’estil de vida de cada pacient, juntament amb les característiques anatòmiques i òptiques del globus ocular per poder oferir els resultats més satisfactoris. “A l’IMO Grup Miranza, comptem amb diferents tipus de lents intraoculars prèmium, que permeten tenir una bona agudesa i qualitat visual a totes les distàncies. De la mateixa manera, quirúrgicament es pot dir que és una cirurgia senzilla i disposem de dispositius de facoemulsificació d’última generació, que ens permeten, entre altres coses, poder treballar per incisions mínimes. Així, els pacients presenten una recuperació visual primerenca i pràcticament sense molèsties”, explica el Dr. Martín.

Dr. Carlos Martín: "Que les cataractes no t’impedeixin continuar llegint"

Dr. Carlos Martín, oftalmòleg expert en cirurgia refractiva de la clínica IMO Grup Miranza. / Àngel Carbonell

Tard o d’hora, tots desenvoluparem cataractes, ja que, de la mateixa forma que la presbícia, estan relacionades amb canvis anatòmics secundaris a l’envelliment. Els símptomes són molt diversos i no solen presentar-se tots alhora, des de visió borrosa i enlluernament fins a canvis refractius o percepció de colors més apagats i menys intensos, etc.

Avui dia, els pacients no necessiten esperar que la cataracta estigui “madura” o molt avançada per ser candidats a la cirurgia. És possible realitzar-la amb cataractes incipients i fins i tot amb cristal·lins normals en pacients amb graduacions extremes. De fet, una cirurgia precoç permet millorar la qualitat de vida del pacient, ja que milloren la seva qualitat visual i, en molts casos, aconsegueixen independència de les ulleres. Així, l’abordatge precoç del cristal·lí permet que no es vegin afectades les activitats habituals dels pacients, com pot ser la lectura, mirar el mòbil o conduir.

Per tractar la cataracta, comptem amb diversos tipus de lents intraoculars prèmium amb diferents característiques, que triem després de valorar conjuntament amb els nostres pacients les seves necessitats personals i anatomia ocular. Pel que fa a la cirurgia, és una de les més segures en mans experimentades, no requereix un postoperatori complex i el pacient sol abandonar el quiròfan amb una bona agudesa visual. A més, a l’IMO Grup Miranza no tenim llista d’espera.

IMO Grup Miranza

www.imo.cat

Tel. 93 400 07 00