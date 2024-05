Atenció: Aquests símptomes poden avisar-te que patiràs un infart fins a dues setmanes abans

Sabies que és possible detectar que patiràs un infart de miocard fins a dues setmanes abans? Només has de tenir en compte alguns símptomes que es manifesten de forma lleu abans que es produeixi l'atac de cor. Segons un estudi de l'Institut del Cor de Cedars Sinai a Los Angeles, és possible reconèixer els símptomes d'un infart fins i tot un mes abans de l'episodi. Estar atent a aquests senyals pot marcar la diferència:

Opressió al pit. És el símptoma més comú ja que 2 de cada 3 pacients experimenten una pressió al pit abans de patir un infart de miocardi, fins i tot 2 setmanes abans. No és un dolor constant, ja que pot durar uns quants minuts i desaparèixer, o bé estendre's al coll, braç esquerre o mandíbula. Dificultat per respirar. És més comú en dones, i és un símptoma d'atac de cor, sobretot si s'acompanya de tos, palpitacions o fatiga. Debilitat i cansament, acompanyats d'altres símptomes com els anomenats en aquest text. Sentir-se feble o cansat sense raó aparent, dies o setmanes abans de l'infart, és un senyal d'advertiment important. Marejos i atordiment. Freqüent en dones, aquests símptomes inclouen desequilibri i visió borrosa, causats per la manca de suficient sang al cervell. Malalties respiratòries. Un estudi de la Universitat de Sydney revela que els que pateixen malalties respiratòries, com ara grip o refredat, tenen sis vegades més probabilitats de patir un infart la setmana següent, especialment si tenen factors de risc com diabetis o sobrepès.

Un darrer símptoma pot ser patir canvis sobtats a la veu o ronquera sense motiu aparent. En qualsevol cas, acudeix d'urgència al metge si pateixes alguns d'aquests signes d'infart per evitar complicacions i arribar a temps.