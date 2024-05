Com atendre immediatament una parada cardiorespiratòria

Patir una parada cardiorespiratòria és més freqüent del que creiem. Aquest tipus de patologia la pot patir qualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat o condició física. A vegades, el cor pot fallar per problemes com l'estrès excessiu, les altes temperatures, l'esforç físic excessiu, una mala alimentació, etc. Tot i cuidar el nostre benestar, el cor, pot donar-nos un bon ensurt. Per aquest motiu és indispensable conèixer què fer en cas de parada cardiorespiratòria.

En aquest article, la supervisora de Clínica Corachan i instructora a RCP, Pilar Guarasa, ens ensenyarà a distingir quan estem realment davant d'una parada cardiorespiratòria i com hem de realitzar la tècnica de reanimació cardiopulmonar si ens trobem davant d'aquesta situació.

És molt important actuar de pressa per evitar un mal major. Endarrerir la reanimació pot provocar en els pitjors casos la mort, però en altres, problemes neuronals, com la falta d'oxigenació al cervell, etc. Així doncs, estar atent als senyals i saber com reaccionar és clau per salvar la vida.