Saps que l'osteoporosi pot afectar tant homes com dones?

L'osteoporosi és una malaltia associada a la vellesa. A Espanya més de tres milions de persones la pateixen. I això la converteix en un problema de gran magnitud, sobretot de cara al futur. Aquesta malaltia provoca una alteració en la resistència dels ossos, provocant un trastorn generalitzat de l'esquelet. Descobreix la malaltia i com prevenir les fractures.

Aquest debilitament ossi predisposa les persones de més edat a tenir més risc de fractures, especialment de:

Les vèrtebres

El maluc

La columna

Els canells

I encara que està molt generalitzada la idea que només afecta les dones, a conseqüència de la menopausa, la veritat és que els homes també la pateixen.

De fet, els experts calculen que als països desenvolupats patiran a la seva vida alguna fractura per fragilitat òssia:

Un 50% de les dones

Un 20% dels homes majors de 50 anys

Les fractures més habituals són les de vèrtebres, però la més greu és la de maluc. Aquesta última, sempre requereix cirurgia i la seva mortalitat en fase aguda és del 8%.

A casa nostra, la incidència d'aquest tipus de fractura se situa en set casos per cada 1.000 habitants més grans de 65 anys. I encara que, com hem vist, els barons estan menys exposats a l'osteoporosi, quan la pateixen ho fan generalment de manera més greu.

Per això, en els homes és essencial identificar la possible causa de la malaltia, que pot ser deguda a factors com:

La malaltia hepàtica

Un excés de calci a l'orina (hipocalciúria)

Hipogonadisme

Les fractures de canell són molt freqüents per l'osteoporosi / freepik

Factors de risc de l'osteoporosi

Els principals factors de risc en osteoporosi són:

L'edat

La manca d'estrògens

Algunes malalties i tractaments

L'estudi de factors genètics és essencial per obtenir un coneixement més gran sobre l'osteoporosi, ja que la massa òssia d'una persona està determinada en un 90% per qüestions genètiques.

Tal com passa amb les malalties cardiovasculars, l'osteoporosi és una malaltia silenciosa. Només dona la cara quan ja s'ha complicat la salut del pacient.

Se sap que la relació entre ambdues patologies, malalties cardiovasculars i osteoporosis és bidireccional, ja que la calcificació dels ossos pot contribuir també a la calcificació dels vasos sanguinis, i la presència de factors de risc vascular incrementen la probabilitat de patir osteoporosi.

L'ús de determinats medicaments per prevenir o guarir algunes malalties són també un factor de risc per acabar patint osteoporosi a curt i mitjà termini.

Alguns dels fàrmacs són els destinats a:

Convulsions

Reflux gàstric

Càncer

Per evitar el rebuig d'un trasplantament

El risc de patir osteoporosi augmenta considerablement en les persones diagnosticades amb les malalties següents:

Celiaquia

Malaltia intestinal inflamatòria

Malaltia renal o hepàtica

Càncer

Mieloma múltiple

Artritis reumatoide

Es pot prevenir l'osteoporosi?

Tot i que, ja hem vist que la genètica pesa molt en aquesta malaltia, els experts sí que recomanen prendre algunes mesures per tal de minimitzar les conseqüències d'aquesta malaltia.

1 - La primera és prendre, des d'una edat primerenca, la quantitat suficient de calci, que variarà segons l'edat i el sexe.

Es recomana que els homes i dones que tenen entre 18 i 50 anys ingereixin 1.000 mil·ligrams de calci diaris. Els lactis no són l'únic aliment que aporta calci. El salmó, les sardines o els productes de soja són una altra opció molt aconsellable. També influirà en la quantitat, moments vitals com l'embaràs, la lactància i la postmenopausa.

2 – És important prendre el sol per obtenir una quantitat suficient de vitamina D, encarregada de facilitar l'absorció del calci i el fòsfor.

3 - I, com per pràcticament tot pel que fa a salut, cal fer exercici físic de forma habitual. Caminar, pujar i baixar escales o nedar millorarà la salut dels nostres ossos.

4 - Finalment, però no menys important, sobretot si tenim gent gran a casa, cal col·locar correctament els mobles, cadires, catifes, etc., per tal d'evitar caigudes.

L'osteoporosi té tractament?

Si els factors de risc indiquen que és molt probable que es pugui patir aquesta malaltia, els especialistes recomanen iniciar un tractament per evitar el trencament dels ossos.

Un dels més utilitzats són els bifosfonats, un grup de medicaments destinats a la reabsorció òssia i que també es fa servir per tractar el càncer amb metàstasi òssia.

Això sí, els efectes secundaris del tractament van des de les nàusees al dolor abdominal passant per l'acidesa estomacal.

Tot i això, hi ha un altre medicament (Denosumab) que ofereix els mateixos resultats (redueix la possibilitat de qualsevol fractura) i, únicament s'administra intramuscularment cada sis mesos.

L'osteoporosi pot afectar maluc, vertebres, canells, etc. / DC Studio

La teràpia de reemplaçament hormonal és una altra opció.

En el cas de les dones es fa servir estrogen, que ajuda a mantenir la densitat òssia. Però, com adverteixen els experts, també augmenta el risc de patir càncer de mama i coàguls sanguinis.

En els homes, en què l'osteoporosi està relacionada amb un descens dels nivells de testosterona, es fa servir aquesta hormona que actua directament sobre la densitat òssia.