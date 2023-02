Protecció Civil ha desactivat aquest dimarts al matí l’alerta del pla Neucat un cop el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha donat per finalitzat l’episodi de nevades a cotes baixes que va començar diumenge. En aquestes hores, el telèfon d’emergències 112 ha registrat un total de 77 trucades per 64 incidents. Del total de trucades, un 51,43% provenen de la comarca del Barcelonès. Segons l’SMC, no s'han registrat gruixos de neu destacables, i als llocs on ha agafat terra els gruixos han estat inferiors a 2 centímetres. Els Bombers de la Generalitat i el Servei Català de Trànsit han informat que no tenen incidències per la nevada en aquests moments. Sí que es manté en alerta el pla Procicat per fort onatge, especialment a la Costa Brava.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu que es poden superar els 2,5 metres d’alçada i hi haurà mar de fons de component est. L’onatge ha d’afectar principalment i de forma més intensa l’Alt i el Baix Empordà, però també el litoral de Barcelona, el Baix Llobregat, el Baix Ebre i el Montsià. L’episodi està previst que finalitzi dimecres, quedant ja restringit a l’Empordà.