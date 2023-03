L’Agència Europea per a la Seguretat Alimentària (EFSA, en les seves sigles en anglès) ha alertat aquest dimarts dels riscos per a la salut pública per la presència de nitrosamines als aliments.

L’EFSA –amb seu a Parma (Itàlia) i composta per científics– ha publicat una avaluació sobre el risc per a la salut pública (humana o animal) associat a la presència alimentària de nitrosamines, una substància química que es troba en productes del tabac, però també a la carn, al cacau i a la cervesa. Les nitrosamines també poden ser presents a molts altres aliments, com a la carn cuinada, les hortalisses processades, els cereals, la llet i els productes lactis, i els aliments fermentats, en salmorra o especiats. Algunes nitrosamines són genotòxiques (poden danyar l’ADN) i carcinògenes (poden provocar càncer). Deu nitrosamines presents als aliments són carcinògenes (poden causar càncer) i genotòxiques (poden danyar l’ADN), segons les conclusions de l’informe, difoses en una nota de premsa. Tumors hepàtics Basant-se en estudis d’animals, els científics van constatar que la incidència de tumors hepàtics en rosegadors és l’efecte més nociu per a la salut. No obstant, l’EFSA va desenvolupar «el pitjor escenari possible» i va assumir que totes les nitrosamines presents als aliments tenien el mateix potencial per causar càncer en les persones que la nitrosamina més perjudicial, «tot i que això és improbable», segons el comunicat. S’han detectat nitrosamines en productes carnis curats, peix processat, cacau, cervesa i altres begudes alcohòliques, però el grup que més contribueix a l’exposició a aquestes substàncies és el de la carn i derivats, segons la mateixa font. En diversos aliments També poden ser presents en altres aliments, com hortalisses processades, cereals, llet i productes lactis, i aliments fermentats, en salmorra o especiats. En l’actualitat, existeixen algunes «llacunes» de coneixement sobre la presència de nitrosamines en determinades categories d’aliments i, segons l’EFSA, una dieta amb més varietat pot ajudar a reduir la ingesta de les substàncies esmentades. El dictamen de l’EFSA es compartirà amb la Comissió Europea, que debatrà amb les autoritats nacionals quines mesures de gestió del risc són necessàries. Per la seva banda, el centre d’investigació valencià Ainia ha assenyalat que la preocupació per aquests components químics no és nova i des de fa temps la UE ha regulat i limitat la presència de nitrosamines en cosmètics, joguines, tetines i xumets. En l’àmbit alimentari, segons Ainia, hi ha investigacions sobre la relació amb l’ús de nitrats i nitrits en l’elaboració de productes carnis curats, si bé s’han examinat altres aliments i no és descartable una revisió de la legislació sobre additius, en vista d’informes com el de l’EFSA.