El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha portat l’aigua al seu molí a compte del retorn de Clara Ponsatí. El republicà va dir «celebrar» el retorn d’«una consellera de l’1-O» i que ho celebrava en la mesura que el seu partit «treballa perquè no hi hagi ni empresonats, ni ‘exiliats’ com a conseqüència de la lluita per l’autodeterminació de Catalunya».

I en aquest treball es troba, és clar, la negociació per part republicana de la reforma del Codi Penal que va suposar el final del delicte de sedició i la reforma del de malversació. «és evident que la derogació de la sedició ha canviat l’expedient judicial de Ponsatí». Immunitat D’altra banda, el líder d’ERC va exigir la «immediata posada en llibertat» de l’exconsellera i va asseverar que Espanya ha de complir els mandats internacionals i respectar la immunitat parlamentària» de què, fins ara, gaudia Ponsatí. Finalment, va cridar a la mobilització per la lluita per aconseguir que Catalunya triï a les urnes el seu futur estatus polític.