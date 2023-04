Una professora i un alumne de l'institut-escola de Verges han patit cremades aquest dilluns durant un experiment a la classe de química. Els fets han tingut lloc poc després de les dues de la tarda. Durant la classe, s'estava fent una mescla amb alcohol, sucre i bicarbonat. La reacció, però, no ha sortit com estava prevista i ha acabat ferint la mestra i l'estudiant. Arran del succés, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat i ha traslladat els dos ferits fins a l'hospital de la Vall d'Hebron. Segons informa el SEM, tots dos estan en estat menys greu. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació.

L'accident ha tingut lloc a l'institut-escola Francesc Cambó i Batlle de Verges, durant una classe de química a secundària. Els alumnes experimentaven amb una mescla on, entre d'altres, hi havia alcohol, sucre i bicarbonat. La reacció, però, no ha sortit com s'esperava, i un estudiant i la professora han patit cremades de diversa consideració.

L'avís de l'accident s'ha rebut quan faltaven cinc minuts per a un quart de tres de la tarda. El SEM ha enviat al lloc dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, que ha traslladat la mestra fins a l'hospital de la Vall d'Hebron. A l'alumne, se l'ha derivat al mateix centre hospitalari amb una ambulància. Segons informa el SEM, inicialment el seu estat és menys greu.

Els agents de la unitat d'investigació dels Mossos també han anat a lloc per inspeccionar l'aula. La policia ha obert una investigació al voltant del succés, per determinar les causes de l'accident.