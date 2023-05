Els Mossos d'Esquadra investiguen un home que hauria abusat sexualment de diverses jugadores menors a la Unificación Club de Futbol (UCF) Santa Perpètua. Ho ha avançat RAC 1 i ho han confirmat a l'ACN fonts policials i municipals. Els fets haurien tingut lloc a de la localitat del Vallès Occidental i el presumpte autor és un exmembre del club, de 28 anys i que la policia hauria detingut el passat més de gener després de rebre una denúncia en aquesta direcció. El sospitós hauria quedat en llibertat després de declarar i el passat 17 d'abril els Mossos l'haurien tornat a arrestar per la seva possible implicació en un altre cas similar. Segons la policia se l'està investigant per d'altres possibles agressions i ja se l'ha apartat del club.

Segons ha pogut saber l'ACN, l'investigat és l'excoordinador de futbol infantil de la Unificación Club de Futbol de Santa Perpètua de Mogoda i se'l vincula amb diverses agressions sexuals, la majoria de les quals haurien tingut lloc l'any passat. Amb tot, hi hauria un cas més antic, d'ara fa 10 anys. Aquesta víctima hauria denunciat els fets el passat mes de gener i a partir d’aquí haurien anat sorgint els altres casos.

D'acord amb els Mossos, arran d’aquesta denúncia, la policia va detenir el presumpte agressor. L’home hauria quedat en llibertat després de declarar i a mitjan d'abril una altra víctima també hauria denunciat al mateix home. Per aquest motiu, la policia ha assenyalat que el va tornar a arrestar el passat 17 d’abril. Els Mossos han revelat que estan investigant altres possibles casos.

Fonts judicials han detallat que actualment hi ha dos procediments judicials oberts amb el sospitós com a protagonista. Al gener de 2003 es va registrar una denúncia per l'agressió sexual a una menor de 16 anys als jutjats d'instrucció número 4 de Mollet del Vallès, que va decretar llibertat provisional i es va inhibir en el jutjat número 2, competent en la matèria.

La segona denúncia que especifiquen les fonts judicials es va interposar el passat mes d'abril al jutjat d'instrucció número 3 de Sabadell. En aquell cas, es va decretar llibertat provisional, retirada de passaport, prohibició de sortida del territori, ordre d'allunyament de mínim mil metres de la víctima i incomunicació per qualsevol via. A més, es va acordar inhabilitació especial per a la realització de qualsevol professió, ofici o activitat, remunerada o no, que suposi contacte regular i directe amb menors d'edat.

L’Ajuntament estudia personar-se com a acusació particular

Fonts municipals han indicat que l'Ajuntament està estudiant personar-se com a acusació particular "per disposar de tota la informació del cas i oferir a les víctimes tot el suport". El consistori ha posat a disposició de les afectades i les seves famílies els serveis municipals d’Infància, Adolescència i Igualtat per oferir-los el suport i l’assessorament que requereixin davant dels fets que s’han denunciat.

En aquest sentit, l’executiu local ha expressat el seu suport a la Unificació Club de Futbol (UCF) Santa Perpètua i ha manifestat la seva "condemna i rebuig a les violències sexuals, que atempten contra el principi de llibertat individual". Alhora, ha explicat que fins aquesta setmana no ha tingut coneixement dels fets i que se n’ha assabentat a través de la pròpia entitat esportiva.

De fet, han indicat que aquest mateix dijous, seguint indicacions dels Mossos, va celebrar-se una reunió amb responsables municipals, de la policia local, del club i membres de les famílies dels equips femenins de l'entitat. La trobada va servir per traslladar els fets als afectats i oferir-los suport psicològic i jurídic.

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda s'ha compromès a continuar treballant desenvolupant estratègies de prevenció i accions contra la violència masclista des de diferents àmbits dins de les competències municipals per assegurar el drets de les dones i nenes a una vida lliure de violències. Així, ha indicat que oferirà formació a les entitats esportives per crear protocols de prevenció i detecció de violències masclistes i a aportar eines i fer reflexionar sobre l’assetjament sexual en el món de l’esport.

La UCF Santa Perpètua acomiada el presumpte autor dels fets

Per la seva banda, la Unificació Club de Futbol (UCF) Santa Perpètua s’ha compromès a revisar els protocols i formar el seu personal per evitar nous casos d’abusos de menors a l’entitat. Ho ha indicat a través d’un comunicat al qual ha tingut accés l’ACN i en què ha assegurat que quan el passat mes de gener va tenir coneixement de la primera denúncia en relació amb aquests fets, va aplicar el protocol intern contra els abusos sexuals i va acomiadar el treballador investigat.

Ha manifestat que en aquell moment va mantenir el silenci atenent les indicacions dels Mossos d’Esquadra i ha dit que aquesta setmana, després que el cos policial l’hagi informat sobre noves denuncies de jugadores menors d’edat del club, ha pres la decisió, també seguint instruccions de la policia, de traslladar el cas a l’Ajuntament i explicar-lo a les famílies.

La junta de la UCF ha condemnat “qualsevol classe d’assetjament, abús o agressió sexual” i s’ha posat a disposició de les autoritats competents per col·laborar en la investigació. De la mateixa manera, ha enviat un missatge de suport i tranquil·litat a totes les famílies i s’ha ofert a acompanyar-les i aclarir-los tots els dubtes que tinguin i que siguin de la seva competència. “Volem insistir que el nostre principal objectiu és mantenir la integritat de les jugadores i la honorabilitat del propi club”, ha matisat el centre esportiu que ha demanat “màxim respecte per a tothom, especialment per les víctimes i el seu entorn”. Alhora, ha agraït el suport rebut per part del consistori, la policia local i els Mossos.