Desenses de tractors han fet una marxa lenta i posterior concentració per exigir respostes i solucions a la situació de sequera. La marxa ha estat convocada per Unió de Pagesos (UP) de forma simultània a altres capitals del país. En el cas de Ponent, la tractorada s’ha fet fins a la subdelegació del govern espanyol, ja que els canals d’Urgell i Segarra-Garrigues que recentment s’han tancat, són gestionats per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), que depèn de l’Estat.

El coordinador d’UP a Lleida, Josep Sellart, ha avisat que la situació és “greu” per a la pagesia però que també ho serà per a la resta de sectors que en depenen. La setmana que ve es farà una altra tractorada fins a Saragossa.