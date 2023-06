El sector de l'automoció a Espanya és considerat un dels pilars industrials del país. Prova d'això és que algunes de les grans multinacionals de l'automòbil, com Renault, Volkswagen, Nissan, Ford i Stellantis, compten amb fàbriques en territori peninsular, la qual cosa ha permès generar fins a 310.000 llocs de treball directes. L'oferta d'ocupació és, així doncs, molt rellevant i estable en el temps, però el sector ve posant el focus des de fa anys en la falta de professionals tècnics qualificats que siguin capaços de donar resposta a les necessitats que genera aquesta indústria.

En aquest escenari, l'Institut Superior de Formació Professional (FP) UNIVERSAE es presenta com una garantia real enfront d'aquest problema, en oferir un programa acadèmic específicament concebut per a capacitar als futurs experts de l'automoció. Els tres pilars sobre els quals se sosté la seva aposta formativa són:

Una plantilla de docents integrada per professionals de gran experiència i provada qualificació.

La implicació activa en la formació d'algunes de les primeres marques de l'automobilisme mundial.

Les innombrables opcions que ofereix comptar amb una de les instal·lacions més modernes i millor equipades de tota Espanya.

Instal·lacions i equipament d'avantguarda a UNIVERSAE

L'Institut Superior d'FP acaba d'obrir el període de matrícula, per la qual cosa ja és possible reservar plaça en els graus d'Automoció, tots ells títols oficials del Ministeri d'Educació. El procés formatiu es realitza de manera presencial en les instal·lacions que UNIVERSAE té a Múrcia: uns tallers que sumen més de 5.000 metres quadrats dedicats exclusivament a la formació automobilística i avalats per professionals del sector.

Les instal·lacions estan preparades per a formar als estudiants en habilitats específiques amb les quals poder afrontar els actuals reptes del sector: la digitalització, les alternatives existents davant els problemes en la cadena de subministrament, la transició cap als vehicles elèctrics o el canvi d'hàbits en el consum, entre altres. Per a això, els alumnes d'UNIVERSAE tenen a la seva disposició un equipament tècnic d'última tecnologia repartit en vint sales especialitzades.

En aquest complex docent de l'automoció destaquen les maquetes de motors, en les seves respectives versions de dièsel i de gasolina; un laboratori d'electricitat i neumohidráulica amb simuladors de circuits multiplexats i entrenadors de càmera de vídeo; una sala d'estructures amb equips de mesurament i compàs de vares; un taller de transmissions amb línies pre-ITV i diferents panells simuladors; un recinte específic per a xapa i pintura, dotat de pistoles aerogràfiques i equip d'assecat per infrarojos, i un taller de mecanitzats equipat amb una electro esmeriladora doble i eines de metrologia.

Una formació pel mercat laboral

UNIVERSAE no sols és la millor opció possible per als joves que un dia pròxim coparan el mercat laboral en el sector de l'automòbil; també és una via segura d'actualització de coneixements i de promoció professional per als professionals en actiu. Amb el sorgiment de nous llocs orientats al treball amb cotxes elèctrics, les oportunitats laborals es multipliquen. I aquest Institut Superior d'FP es troba en disposició d'oferir una resposta a aquests requeriments gràcies a la interlocució constant amb el sector, la qual cosa li ha permès adaptar els seus programes formatius a aquesta realitat.

“La reconfiguració de llocs en moltes empreses és un fet cada vegada més freqüent, per la qual cosa hem d'estar preparats per a poder oferir formació de qualitat que abordi els processos d'upskilling i reskilling que estan vivint les empreses”, explica Pedro Guerrero, coordinador dels graus d'automoció en UNIVERSAE.

El 87% de les companyies del sector reconeix dificultats per a ocupar llocs de treball especialitzats

El problema de l'escassetat de talent qualificat

Espanya és el segon fabricant d'automòbils a Europa i el vuitè a escala mundial. Actualment, el nostre país compta amb 16 fàbriques d'assemblatge de vehicles i amb una extensa xarxa d'indústries auxiliars que presten servei a aquestes grans factories. Barcelona, València, Navarra, Madrid, Sevilla, Àlaba, Vigo, Santander, Palència, Valladolid, Àvila i Saragossa són les províncies que concentren la major part del negoci industrial de l'automoció. A més, els canvis en el sector fan preveure l'arribada de més inversions.

En tots aquests territoris, les empreses de reclutament i els departaments de Recursos Humans del sector coincideixen que tenen problemes per a trobar professionals qualificats. Segons l'informe Talent en la Indústria de l'Automoció, elaborat per l'Associació Espanyola de Proveïdors d'Automoció (Sernauto) i Hays España, el 87% de les companyies del sector reconeix dificultats per a ocupar llocs de treball especialitzats. Aquest percentatge es troba quatre punts per sobre de la mitjana espanyola en tot el sector industrial.

Davant aquesta situació, UNIVERSAE treballa contínuament per a adaptar-se als reptes actuals que els traslladen les empreses col·laboradores. Els plans d'implantació del cotxe elèctric, per exemple, han impulsat a l'Institut Superior d'FP a realitzar millores pròpies en els programes formatius oficials, mitjançant mòduls d'especialització i equipaments d'alta tecnologia.

"Els cicles d'automoció tenen una alta càrrega de formació pràctica i per a això necessitem moltíssima dotació. Els alumnes requereixen reptes diaris amb els quals adquirir les competències necessàries per a treballar en el sector", afegeix Pedro Guerrero.

Quant a la projecció laboral dels seus alumnes, des de l'Institut Superior d'FP es transmet optimisme. Sobretot, després del llançament de la plataforma UNIVERSAE Ocupació, en la qual aquesta institució docent facilita més de 10.000 ofertes d'ocupació als seus alumnes i egressats de tots els graus. La major part d'aquestes propostes laborals estan lligades als acords subscrits amb milers d'empreses de diversos sectors, també del de l'automoció.

A més, les experiències formatives viscudes pels seus alumnes de la mà d'empreses capdavanteres, com Ferrari o Radikal World, impulsaran l'ocupabilitat cap a aquests perfils tan demandats actualment.

Sobre UNIVERSAE

UNIVERSAE és un Institut Superior de Formació Professional. Ofereix més de 50 titulacions oficials pel Ministeri d'Educació i Formació Professional d'Espanya. Desenvolupa un model de formació disruptiu i únic basat en un ecosistema educatiu virtual anomenat UNIVERSAE360 que integra tecnologia immersiva, activitats ludificades i simulacions 3D.

Posa en contacte a alumnes i empreses a través de Campus23. Compta amb set seus en cinc països del món (Colòmbia, Costa Rica, l'Equador, Espanya i Mèxic) i 65.000 m2 d'instal·lacions.