Els reptes són globals i cada vegada més urgents i, davant d'ells, el sector de la construcció està engegant diverses incitatives per mobilitzar-se ràpidament i globalment cap a la construcció sostenible. L'objectiu d'aquesta mobilització és reduir dràsticament i permanent les emissions de gasos d'efecte hivernacle relacionades amb aquesta activitat econòmica, preservar els recursos naturals no renovables, reduir el consum d'energia i proporcionar habitatges dignes i confortables per a tothom.

Amb el compromís d'assolir la neutralitat de carboni per al 2050, el Grup Saint-Gobain aposta per la construcció sostenible i està decidida a tenir un paper clau en aquesta transició i convertir-se en una empresa de referència que sigui alhora pionera i impulsora, perquè totes les parts interessades s'hi sumin aconseguint avançar cap a un sector més responsable. Observatori i palanques d'actuació L'Observatori pren el pols a la construcció sostenible al món: percepció i realitat, barreres i palanques de progrés, solucions previstes, parts interessades més actives, etc. Una àmplia mirada que permet mesurar els avenços i identificar àrees d'actuació on centrar els esforços col·lectius. La Companyia té prevista l'elaboració anual del Baròmetre Internacional de la Construcció Sostenible i el comparteix amb els ‘stakeholders’ i el públic en general. Es tracta d'una fórmula que recopila coneixements, testimonis i anàlisis relatives als reptes i les solucions de la construcció sostenible, amb l'objectiu de ser una eina pedagògica i de sensibilització, i una ajuda a la presa de decisions per a totes les parts interessades. El baròmetre ofereix una visió general de la construcció sostenible a tot el món. La primera enquesta va ser realitzada per l'institut de recerca CSA amb més de 800 enquestats (professionals, funcionaris públics, associacions, estudiants) de 10 països (el Brasil, França, Alemanya, l’Índia, Itàlia, el Japó, Sud-àfrica, Espanya, el Regne Unit i els EUA). Les seves respostes ajuden a comprendre com aquests actors perceben la construcció sostenible en un context de lluita contra l'escalfament global, la necessitat de preservar els recursos naturals, l'explosió demogràfica i la urbanització creixent. Una dada important que ha tret a la llum és que només el 30% dels professionals enquestats ja han realitzat projectes que tenen en compte la construcció sostenible, mentre que el 63% diuen que la seva implementació és una prioritat, i el 57% estima que més de la meitat de la seva activitat serà en el camp de la construcció sostenible en els propers cinc anys. Les troballes del Baròmetre són avui un senyal per a tot el sector: la mobilització col·lectiva és fonamental per liderar la transició cap a la construcció sostenible. Aquesta mobilització requereix una clarificació de la definició de construcció sustentable, canvis reguladors, voluntat política i compromís d'una cadena de valor que uneixi estudiants, electes locals, líders de projectes, bancs i asseguradores. Tots els resultats del Baròmetre es poden trobar aquí. Passos endavant El Grup Saint-Gobain a Espanya, en col·laboració amb el Club de l'Excel·lència en Sostenibilitat, acaba de posar en marxa el llançament de la 1a Edició dels Premis Saint-Gobain a la Millor Pràctica de Construcció Sostenible al nostre país. Una iniciativa que forma part de l'estratègia de la Companyia per involucrar tots els ‘stakeholders’ a la transició del sector de la construcció en termes de sostenibilitat. L'objectiu dels premis és reconèixer aquells projectes i iniciatives que contribueixin a una construcció sostenible compromesa amb el medi ambient, els recursos i materials, l'entorn i els usuaris, proposant una edificació que sigui millor per al planeta i millor per a les persones. Per a més informació sobre les bases de la 1a Edició dels Premis a les millors pràctiques en Construcció Sostenible, entreu aquí