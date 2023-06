L'Institut Superior de Formació Professional oficial i a distància, UNIVERSAE, acaba de presentar un pla intensiu de formació que permet reduir els temps de titulació per alguns dels seus graus mitjans i superiors. Aquesta iniciativa permet concentrar des de dos semestres un programa d'estudis que, normalment, es cursa en quatre.

Gràcies a l'ecosistema educatiu desenvolupat per la institució al voltant de la plataforma UNIVERSAE 360, els recursos formatius faciliten la implementació d'aquest pla i la reducció de temps. "Els nostres experts en e-learning han aconseguit convertir els temaris de cada especialitat en continguts i eines pedagògiques digitals altament atractives i efectives, de manera que els nostres alumnes adquireixen més fàcilment, i en menor temps, les competències professionals i els coneixements de cada grau", explica Manuel Gazapo, director de Relacions Institucionals de l'organització.

Avantatges d'estudiar Formació Professional a UNIVERSAE

Tots els graus oferts per l'Institut Superior d'FP són oficials i es cursen a distància amb la metodologia e-learning. El concepte d'UNIVERSAE no se centra en l'alumne com un receptor de coneixements, sinó que l'estudiant adquireix una posició activa i compromesa amb el seu aprenentatge.

En aquest sentit, el repte més gran que ha afrontat UNIVERSAE ha estat el de traslladar l'FP, un tipus de formació eminentment pràctica, als entorns digitals.

"Gràcies a la realitat virtual, la ludificació i a altres eines tecnològiques, hem aconseguit traslladar al nostre ecosistema educatiu digital aquests espais físics. Llocs disponibles, a qualsevol hora del dia, a través de la nostra plataforma UNIVERSAE 360", continua Gazapo.

Compromís d'UNIVERSAE amb el talent

El principal objectiu d'aquest pla té a veure amb el compromís d'UNIVERSAE amb el talent: "Aquelles persones que es dediquin a l'estudi de qualsevol grau oficial d'FP que oferim a temps complet, o que se sentin capaços d'assumir una major càrrega lectiva, creiem que han de tenir l'oportunitat d'esprémer el seu talent i esforç al màxim", assenyala Manuel Gazapo, director de Relacions Institucionals de l'organització.

Aquest plantejament no només permet als estudiants cursar els graus des de qualsevol part del món, sinó que els facilita poder establir els seus propis ritmes de treball. Això sí, amb l'acompanyament constant dels tutors per ajudar-los en la planificació del calendari. D'aquesta manera, el pla intensiu de formació llançat per l'Institut Superior d'FP resulta abordable.

A més, com a complement d’aquesta metodologia d'ensenyament, l'Institut Superior d'FP compta amb sessions presencials voluntàries a través del Campus 23, un punt de trobada amb el sector empresarial per a compartir experiències i coneixement.

Altres avantatges d'estudiar FP en UNIVERSAE

A part del pla intensiu de Formació Professional oficial i a distància, UNIVERSAE ofereix multitud d'avantatges per matricular-se en un dels seus graus. Entre els recursos exclusius facilitats per la institució es troben l'obtenció d'una llicència oficial de Microsoft 365 i per l'ús de totes les seves aplicacions; l'accés a la Biblioteca UNIVERSAE, un repositori digital amb més de 200.000 llibres de diferents branques acadèmiques per aprofundir en els conceptes apresos; o la participació en els esdeveniments de Campus 23.

Com a afegit a tots aquests recursos, la institució acadèmica també posa a disposició dels seus estudiants el Laboratori d'Idiomes. En un marc de globalització com l'actual, UNIVERSAE aposta perquè els seus estudiants puguin desenvolupar-se amb soltura en entorns internacionals i, per a això, el domini de llengües estrangeres és imprescindible. Una oportunitat més, no només per desenvolupar les destreses lingüístiques d'una manera integrada durant la formació, sinó per a potenciar l'ocupabilitat.

Informa't sobre UNIVERSAE i contacta amb nosaltres

UNIVERSAE és un Institut Superior de Formació Professional. Ofereix més de 50 titulacions oficials pel Ministeri d'Educació i Formació Professional d'Espanya.

Desenvolupa un model de formació innovador i únic basat en un ecosistema educatiu virtual anomenat UNIVERSAE360 que integra tecnologia immersiva, activitats ludificades i simulacions 3D. Posa en contacte a alumnes i empreses a través de Campus23. Compta amb set seus en cinc països del món (Colòmbia, Costa Rica, l'Equador, Espanya i Mèxic) i 65.000m2 d'instal·lacions.