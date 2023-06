Els Bombers preveuen utilitzar a partir d'aquest dimarts maquinària pesada per seguir amb la cerca de la dona desapareguda en la riuada que va afectar el Vallès Occidental el 13 de juny. La víctima viatjava en un 4x4 que l'aigua va arrossegar a la riera de Gaià al seu pas per Ullastrell, provocant la mort del seu conductor. Aquest dilluns s'ha reprès l'operatiu, en què s'han detectat diversos punts a la zona de riera seca on caldria intensificar les tasques i retirar material amb maquinària.

Es mantindrà la cerca també al total de 40 quilòmetres entre la desembocadura del riu Llobregat i una mica abans d'on es va localitzar el vehicle, davant la possibilitat que el cos pugui trobar-se sota l'aigua o bé enterrat per sediments a la riera.