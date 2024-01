L''Ajuntament d'Esponellà ha obert un expedient contra el propietari d'un habitatge per gastar més de 5 milions de litres d'aigua en plena sequera. En total, durant l'any passat, només aquesta casa va consumir fins a 5.200 metres cúbics d'aigua. La xifra excedeix -i molt- el límit de 230 litres per habitant i dia que estableix la fase actual de preemergència. D'entrada, l'expedient es traduirà en una multa que pot arribar a enfilar-se fins als 3.000 euros. L'alcalde ja s'ha reunit amb el veí que ha malbaratat aigua de manera recurrent per demanar-li que canviï d'actitud i posi fre a aquests consums desaforats. Si no ho fa, l'Ajuntament d'Esponellà no descarta tallar-li la connexió a la xarxa i suspendre-li el comptador.

El cas s'ha pogut detectar després d'analitzar els consums d'aigua que fan els habitatges d'Esponellà. Un informe fet per l'empresa responsable de distribució recull com, trimestre rere trimestre, aquesta casa ha acumulat uns consums "extraordinàriament elevats", que superen amb escreix les restriccions fixades per la Generalitat.

Arran d'això, l'Ajuntament ja ha obert un expedient al propietari de l'habitatge. D'entrada, això ja es traduirà en una multa per una infracció molt greu. En aquests casos, segons especifica el reglament regulador del servei municipal d'abastament d'aigua, l'import s'estén en una forquilla que va dels 1.501 euros fins als 3.000.

L'alcalde, David Juan, ja s'ha reunit amb el veí que ha estat malbaratant aigua per informar-lo que se li ha obert l'expedient sancionador. A més, l'alcalde també ha aprofitat la reunió per traslladar-li la seva "preocupació" pel volum d'aigua que consumeix i demanar-li que canviï d'actitud.

Si el veí continua persistint, l'Ajuntament d'Esponellà li imposarà una altra multa. A més, tot i que no desitja haver d'arribar fins a aquest extrem, l'equip de govern tampoc descarta tallar-li la connexió i suspendre-li el comptador. L'alcalde ja ha ofert la seva col·laboració als serveis municipals perquè es pugui trobar una solució "amb la màxima celeritat possible".

Segons informa el consistori, l'expedient sancionar contra aquest particular s'ha obert a l'emparar del reglament municipal "i no és obstacle ni condició perquè l'Agència Catalana de l'Aigua o la Generalitat, en el marc de les seves competències, decideixin intervenir i obrir expedients per incompliment de les diverses restriccions vigents".

Negocis i granges

L'Ajuntament d'Esponellà va decidir començar a revisar els consums d'aigua després de veure com, durant els darrers mesos, el municipi superava el topall permès de 230 litres per persona i dia. Al novembre, per exemple, aquesta quantitat es va situar als 291 litres; i al desembre, tot i reduir-se lleugerament, va continuar estant per sobre del límit (amb 273 litres).

El consistori i l'empresa distribuïdora van començar a analitzar els consums de tots els comptadors del poble, amb l'objectiu de detectar casos de malbaratament (bé sigui conscientment o bé per deficiències de les instal·lacions).

A banda d'aquest cas flagrant, els consums més elevats s'han detectat en alguns negocis i en algunes explotacions ramaderes. "Si bé per la naturalesa de la seva activitat és perfectament possible que això no estigui aparellat a cap mal funcionament ni a cap mal ús, des de l'Ajuntament s'ha contactat amb els abonats per assegurar que cada titular revisi els usos i comprovi que no hi ha fuites internes", diu el consistori.

L'alcalde, David Juan, lamenta "profundament" el malbaratament d'aigua que ha fet aquest veí, però també subratlla que el gran gruix d'habitants d'Esponellà compleixen amb les restriccions i fan un "ús responsable" del recurs. Juan també avança que, davant incompliments flagrants com el d'aquest particular, l'Ajuntament actuarà "amb la màxima diligència".