L’advocat del director de l’oficina de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha presentat un recurs contra la pròrroga de la instrucció de la causa contra el Tsunami Democràtic a l’Audiència Nacional. Fa uns dies ja va demanar que s’anul·lés tota la causa per haver caducat els terminis de pròrroga el juliol del 2021, però el magistrat instructor, Manuel García-Castellón, l’ha tornat a prorrogar. Ara el lletrat Gonzalo Boye ha reiterat els mateixos arguments dient que la instrucció va caducar el 29 de juliol del 2021, i no es va decretar formalment la pròrroga fins el 2 d’agost.

Com que fins aleshores no s’havia pres declaració als investigats, la defensa considera que s’ha d’anul·lar tota la instrucció i donar-la per arxivada.

García-Castellón va descartar anul·lar la causa al·legant que la pròrroga s’havia dictat el 30 de juliol, quan comença a comptar el termini, però Boye li recorda que la llei diu que s’ha de dictar la pròrroga “amb anterioritat” a la finalització del termini. A més, la pròrroga, tot i tenir data del 30 de juliol no es va signar fins el 2 d’agost. Segons el magistrat, això pot ser degut a “multitud de circumstàncies” que no concreta però que diu que no depenen d’ell. La defensa al·lega que els documents són vàlids quan es tramiten oficialment i no quan els signa el magistrat.

Boye recordava que les actuals diligències prèvies, les 85/2019, es van obrir el 30 d’octubre del 2019, després de les protestes del Tsunami per la sentència del Tribunal Suprem sobre l’1-O, i derivaven de les diligències prèvies 99/2018. Es va decretar el secret de sumari. El 29 de juliol del 2020, en plena pandèmia, va entrar en vigor una modificació de la Llei d’Enjudiciament Criminal sobre els terminis de la instrucció dels processos judicials. Una disposició transitòria donava un termini d’un any des d’aleshores perquè les causes ja obertes i que estiguessin secretes es poguessin prorrogar.

No obstant, la instrucció no es va prorrogar fins una interlocutòria amb data de 30 de juliol del 2021 i signada el 2 d’agost, quan ja havia conclòs el termini. Per tot això, Boye considera que la pròrroga és il·legal, per haver-se dictat fora de termini, així com la resta de pròrrogues que han allargat la causa almenys fins a finals d’aquest mes de gener, quan conclou una nova pròrroga.

Segons la defensa d’Alay, com que la primera pròrroga és il·legal, tot el que s’hagi fet des d’aleshores s’ha d’anul·lar. Com que la causa estava secreta aleshores i encara no s’havia pres declaració als investigats, i tampoc s’ha fet des de llavors, considera que només es poden tenir en compte les diligències fetes fins el 29 de juliol del 2021. Un procediment judicial no es pot enviar a judici sense haver pres declaració als investigats durant la instrucció. Com que no s’havia fet abans, Boye considera que la causa ha de ser anul·lada per complet i arxivada.