La ministra de Sanitat Mònica Garcia ha deixat clar que, aquest any, aprovarà un pla integral antitabac. Aquest pla contemplarà protegir i tornar a antics models antitabaquisme, per tal de protegir a les persones més vulnerables i potenciar un entorn sa i positiu sense tabac. Garcia vol recuperar el pla de Carolina Darias, el qual va quedar aturat i no va prosperar. La ministra fa molt d'èmfasi en la preocupació que té envers les indústries del tabac i el seu nou màrqueting: els vapers.

Els vapers: el tabac darrere els sabors La ministra està molt preocupada envers la política de màrqueting i vendes que estan utilitzant les indústries del tabac per arribar a més població i, en aquest cas, jove. Els vapers són els nous models de tabac: és un aparell vistós, modern, viral i, a més pots afegir-hi el sabor que més t'agradi; des de tabac a maduixa, per exemple. "Aconseguir la primera generació lliure de fum" L'objectiu de Mònica Garcia Els canvis que durà la ministra de Sanitat Actualment, el ministeri està treballant per ampliar els espais sense fum, especialment si hi ha persones vulnerables com menors, embarassades o persones amb discapacitat amb necessitats d'especial protecció. Recordem que, en la passada legislatura es van negociar els principals espais sense fum, juntament amb les societats mèdiques. Aquests espais són: Les terrasses

Les platges

Els cotxes, si hi viatgen menors o embarassades El Periódico, del grup Prensa Ibérica, assegura que el Ministeri de Sanitat vol acabar fent que els paquets de tabac siguin neutres, sense missatges publicitaris ni marques. Aquest canvi s'adequaria al control que fa l'OMS contra el tabaquisme. Hi haurà modificacions en el preu del tabac? Una altra de les mesures que presenta la ministra és apujar el preu del tabac, segons la Cadena SER; la qual ha estat informada per fonts del Ministeri de Sanitat. Espanya és un dels països de la UE (Unió Europea) on el tabac és més barat. Si el preu del tabac puja, de segur que, moltes persones deixaran de fumar, segons els experts: aquesta és una bona mesura dissuasiva. Per poder complir amb aquesta expectativa de pujada de preus, primer s'ha de negociar amb Hisenda, ja que és l'encarregada dels impostos.