La irrupció de l’era digital i el profund procés de transformació són algunes de les causes dels desafiaments que la revolució tecnològica ens planteja. Durant anys, tant empreses com institucions han expressat la necessitat de comptar amb experts que puguin adaptar-se als nous paradigmes en diferents àrees empresarials. No obstant, la recerca de talent STEM, és a dir, professionals vinculats a la ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, ha representat una de les qüestions més significatives de la història.

El continu procés de canvi a què s’enfronten els joves interessats en alguna d’aquestes matèries encara és incert. I és que, als importants reptes socials, econòmics i ambientals, han de sumar-s’hi sectors com la intel·ligència artificial (IA) que requereixen personal tècnic capaç d’impulsar el seu avenç i potenciar tots els seus beneficis.

Oportunitat de negoci

Els canvis tecnològics de les últimes dècades han afavorit la demanda de professionals especialitzats en branques com l’enginyeria, les matemàtiques, la tecnologia i la ciència. Les habilitats adquirides en carreres STEM, com el pensament analític, la resolució de problemes i la capacitat de treballar amb dades complexes, exerceixen un paper crucial en la creació i resolució de les noves tecnologies.

L’adopció d’aquestes aptituds permet ocupar llocs d’avantguarda cada vegada més demanats per la societat. I és que, la base comuna de totes aquestes branques s’assenta en l’àrea de coneixement, que aborda competències molt transversals amb una base teòrica i pensament crític.

Carreres com ara Biotecnologia, Enginyeria, Programació, Robòtica, Física, Química, Astrofísica, entre d’altres, han cobrat gran popularitat a nivell global fomentant un coneixement tècnic i científic. De fet, un dels avantatges de les carreres STEM, a més del desenvolupament de certa destresa en nombroses disciplines, és l’àmplia finestra de negoci que suposa. I és que, aquells que treballen en aquestes àrees tenen l’oportunitat d’estar al capdavant de la innovació, explorant i aplicant les últimes tecnologies per buscar solucions noves des de diferents perspectives.

Un altre dels seus atributs és la seva alta taxa d’ocupabilitat, sobretot en les seves dues carreres protagonistes, tecnologia i enginyeria. Així, ho confirma l’Informe de joves investigadores del Ministeri de Ciència, que dicta que el 80% dels llocs de treball STEM inclouen les dues branques. Així mateix, després de la creació de nous llocs de treball, com a conseqüència de l’exigent demanda proclamada per la tecnologia, la UNESCO va afirmar que «el 75% d’ells seran de la branca professional STEM».

Impuls del talent

Malgrat l’esforç que suposa canviar la cultura organitzacional en empreses i entitats educatives, nombroses organitzacions implementen polítiques per fomentar un entorn de treball inclusiu i equitatiu. Aquests canvis busquen eliminar prejudicis de gènere que afectin la participació plena de les dones en carreres STEM. Per exemple, «STEM Women Progress», la plataforma encarregada de donar visibilitat al talent femení en aquest sector, que organitza cada any una trobada entre empreses, institucions i altres organismes per promoure l’STEM entre el talent femení.

Per la seva banda, Iberdrola porta a terme nombroses iniciatives, dirigides especialment a dones joves, per recolzar el seu desenvolupament professional en aquestes àrees i avançar cap a la igualtat real d’oportunitats. De la mateixa manera, «STEM Girls Power» és un programa internacional creat per Siemens Alemanya i Siemens Espanya per promoure les carreres STEM en nenes d’entre 14 i 18 anys. L’objectiu rau a fer-los més atractives aquestes carreres i mostrar-les com una molt bona opció i oportunitat de futur.