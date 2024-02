Quan es parla de ciència i tecnologia, és habitual que els referents que s’esmenten siguin homes. Galileu, Newton, Einstein, entre d’altres, són científics coneguts per tots. No obstant, les contribucions de les dones en l’àmbit STEM han sigut ignorades i no se’ls ha donat el reconeixement que mereixen. És important destacar dones científiques com Hipatia d’Alexandria, Marie Curie i Ada Lovelace, les investigacions de les quals han sigut fonamentals per a la història de la ciència.

L’efecte Matilda

El cine i els mitjans de comunicació també han contribuït a la invisibilització de les dones científiques. En moltes pel·lícules, els científics homes superen en nombre les dones, i aquestes últimes solen ser representades com a blanques, atractives, solteres i sense fills. Aquest fenomen, conegut com l’«efecte Matilda», ha portat que els èxits científics de les dones siguin atribuïts a homes o directament ignorats.

Però la igualtat de gènere en les carreres STEM no només és una qüestió de justícia, sinó que també té un impacte econòmic significatiu. Les àrees STEM són fonamentals per al desenvolupament i la innovació, i s’espera que la demanda de professionals en aquests camps continuï creixent en el futur. No obstant, si les dones continuen subrepresentades en aquestes àrees, es perdrà talent i diversitat de perspectives. Segons dades del Parlament Europeu, s’estima que l’any 2050 aproximadament el 75% dels llocs de treball requeriran competències STEM. Eliminar la bretxa de gènere en STEM podria augmentar el PIB per càpita a la Unió Europea entre un 0,7% i 0,9% per a l’any 2030, i entre un 2,2% i un 3% per a l’any 2050.