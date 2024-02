L'Oficina Tècnica de l'R3 veu amb certa "preocupació" el traspàs de Rodalies acordat entre el govern estatal i la Generalitat. Ho ha dit el delegat de la comissió tècnica Josep Arimany, durant la compareixença a la Comissió de Territori del Parlament aquest dimecres. "Preocupa el traspàs? Sí, preocupa. Cal que Madrid no abandoni els compromisos d'inversió adquirits fins ara", ha afirmat. Per Arimany, la Generalitat també "ha de saber què necessita la línia", fent èmfasi en el fet que és un corredor internacional antic i que cal posar-lo al dia. Durant la sessió, ha demanat a tots els partits suport per "tirar endavant un projecte de país" i que "no es miri prim" amb les inversions perquè "és una línia estratègica".

Arimany ha exposat al a comissió els principals punts recollits en l'informe que ja va donar a conèixer a finals del 2022 tot subratllant que el principal objectiu de l'Oficina Tècnica és vetllar pel compliment dels calendaris i oferir una "perspectiva integral" de la línia des del consens del territori. En aquest sentit, ha recordat que l'Oficina Tècnica va començar a caminar el 2021 a Vic amb la participació d'organismes com el Consell Comarcal d'Osona, la Cambra de Comerç d'Osona, la UVic-UCC i agents socials com la plataforma d'usuaris Perquè no ens fotin el tren. "És una línia internacional molt antiga", del segle XIX que va arribar a una "situació molt dramàtica" per la falta d'inversió durant dècades, ha dit.

Ara, però, creu que s'ha obert una "nova etapa" – "Vull enviar un agraïment a l'administració estatal perquè ens ha fet cas en moltes coses", ha dit-, si bé encara hi ha molts reptes a resoldre. En aquest sentit, ha assenyalat la necessitat d'una "revisió urgent" del Pla de Rodalies per part dels diferents actors implicats, com ara Adif, Renfe i Generalitat. Segons ha dit, és important arribar a acords, però ha demanat que això no endarrereixi el calendari ni les inversions previstes. Així mateix, Arimany també ha demanat que es millori la comunicació amb els ajuntaments sobre les diferents incidències per poder donar un millor servei als ciutadans.

Els representants del PSC, ERC, Junts, CUP, EnComúPodem, Ciutadans i la diputada no adscrita Cristina Casol han agraït la feina feta fins ara per l'Oficina Tècnica i els han animat a seguir treballant per aconseguir l'objectiu final, millorar el servei d'una línia que milers de ciutadans utilitzen cada dia. De la seva banda, VOX no ha fet cap aportació durant la seva compareixença ni tampoc des del grup mixt amb el PP.

Després d'escoltar els diputats, Arimany ha admès sentir-se "molt satisfet "pel "consens polític" que ha vist durant la comissió al Parlament i els ha enviat un missatge a tots els presents: "Ajudeu-nos a tirar endavant un projecte de país, d'una línia sostenible, que serà de gran ajuda pel territori".