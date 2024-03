La Intersindical-CSC posarà el focus en les cures "invisibles" en àmbits com el domèstic per aconseguir el reconeixement social durant el 8-M que se celebrarà la setmana vinent. La secretària nacional d'Igualtat, Ester Rocabayera, ha explicat que volen denunciar la "falta de polítiques públiques" que sostinguin aquestes cures perquè, a la pràctica, ha dit, estan "externalitzades i precaritzades". Sota el lema 'La lluita continua!', enguany també reclamaran la renda bàsica universal i el salari mínim interprofessional per avançar en justícia social. "Cal la implicació de tots i totes per assolir-ho", ha dit. El cartell que han presentat inclou una fotografia del 1881 de la vaga de les teixidores d'Igualada per "fer memòria".

"Tenim molt a reivindicar", ha remarcat aquest dimecres a Igualada la secretària nacional d'Igualtat del sindicat. Rocabayera ha assegurat que els manifestos llegits en edicions anteriors del 8-M estan "plenament vigents" perquè "s'avança molt lentament en l'àmbit de la igualtat". Segons ha dit, es fan avanços "formals", però a la pràctica i especialment al món laboral és "on costa més veure-ho reflectit, sobretot en sectors més feminitzats i més desregularitzats".

Seguint aquesta línia, enguany han decidit centrar la lluita en el món de les cures perquè deixin de ser "invisibles". Un sector que, segons ha dit, genera una riquesa de 10 bilions d'euros de PIB a partir de les feines que fan les dones. Volen que hi hagi un "reconeixement salarial" però també polítiques públiques que les reconeguin com a "col·lectives". "Cal sostenir-les, no es poden invisibilitzar", ha afirmat. En aquest sentit, reclamen el reconeixement retroactiu de les cures per a les pensions per deixar de "penalitzar" aquelles dones en la seva vellesa que han dedicat molts anys als treballs de cures i altres mesures com ara la redistribució equitativa del temps de treball, per "protegir les dones amb condicions dignes i contractacions justes", especialment les més vulnerables.

Aquesta, però, no serà l'única reivindicació per aquest 8-M. El sindicat reclamarà un any més la necessitat d'una renda bàsica universal, el salari mínim interprofessional, la lluita contra la violència masclista en totes les seves formes –"part inseparable de la lluita contra el deute patriarcal"- amb mesures concretes per a la seva erradicació així com el final de la bretxa salarial de gènere, actualment del 20%.

Recuperar la memòria de la lluita feminista

Amb l'objectiu de recuperar la memòria de la lluita feminista, la Intersindical dedicarà la imatge del cartell d'enguany a les teixidores d'Igualada que l'any 1881 van protagonitzar una fotografia històrica d'aquella lluita obrera. Segons la secretària nacional d'Igualtat, "hem oblidat la memòria" i la lluita del moviment obrer sembla que només estigui protagonitzada per homes. "Les dones, no perquè no hi fossin o no treballessin, han quedat relegades en segon pla malgrat ser-ne les protagonistes", ha dit.

Per això, des del sindicat han iniciat un camí per "fer memòria" i recordar que "els avenços no arriben de forma gratuïta, es guanyen, i els drets s'han de batallar" com ja van fer al seu moment aquelles dones per "arribar on som ara". Així per exemple, el local que tenen a Igualada s'ha batejat amb el nom de La Trabala, com un símbol de la resiliència laboral i el compromís social i polític. Aquest era el sobrenom de Caterina Vicenta Casanova, una teixidora que va morir per una ganivetada a mans d'un obrer esquirol. La vaga de teixidores del 1881 va comportar la presó a 16 treballadores durant dos mesos després de la mobilització multitudinària contra els abusos que patien i unes condicions laborals molt dures. La jornada laboral era de 13 hores diàries.