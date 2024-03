La Plataforma Feminista de la UdG ha denunciat públicament un segon cas d'assetjament sexual per part del professor de màster a una altra alumna. En aquest cas, sobretot per missatges de whatsapp. Des de la plataforma expliquen que va passar a finals del 2020 i que, de fet, entre aquest i el primer, només hi ha tres dies de diferència. Asseguren que, després d'una tutoria, el professor va enviar-li un correu electrònic a la noia demanant-li el telèfon i que ella va accedir a donar-li. A partir d'aquí, la plataforma relata que li va enviar missatges pujats de to i que li va fer "un assetjament en tota regla". La plataforma també critica que, tot i que la jove ho va posar en coneixement de la universitat, no es va activar el protocol.

L'estudiant ha decidit fer públic el seu cas -tot i que vol mantenir-se en l'anonimat- precisament després que s'hagi donat a conèixer l'altre. L'any 2020, ella també era alumna del Màster en Ensenyament de l'Espanyol i el Català com a Segones Llengües, on el docent -que és professor associat de Pedagogia- impartia classes. La Plataforma Feminista de la UdG explica que entre el primer cas i aquest segon tan sols els separen tres dies de diferència. Perquè l'un va passar el 13 de desembre; i l'altre, el dia 16. Relaten que el professor també va fer una tutoria amb l'estudiant on li hauria fet "proposicions indecents", i que després va enviar-li un correu electrònic demanant-li si li podia donar el número de telèfon (a diferència del primer cas, sense afegir-hi res més). L'estudiant -ara ja, exalumna- hi va accedir i, a partir d'aquí, la Plataforma Feminista relata que el professor la va començar a assetjar "en tota regla". A través del whatsapp, li enviava missatges pujats de to i quan ella intentava frenar-lo i "parar-li els peus", l'altre hi insistia. La plataforma exposa que, arran d'això, l'estudiant va decidir posar els fets en coneixement de la UdG i demanar que s'activés el protocol per evitar casos d'assetjament. "Des de la universitat, però, se li va dir que com que s'havia comès via whatsapp, això era un fet extern i que el protocol no ho cobria", critiquen. Sí que concreten que se li va oferir la possibilitat de fer una mediació amb el docent, cosa que l'alumna va rebutjar perquè "l'última cosa que volia" era veure'l tu a tu. Pamflets i piulades a xarxes Aquest segon cas s'afegeix al primer que es va donar a conèixer amb pamflets que es van penjar a les parets de la UdG i piulades a les xarxes. En aquests escrits, es relatava que el docent, durant una reunió amb l'alumna per parlar del treball final de màster (TFM) li hauria demanat "com a mínim" en tres ocasions "si volia acabar al llit amb ell". I que més tard, quan l'alumna va arribar a casa i li estava explicant als seus companys de pis el que li havia passat, el professor es va "atrevir" a enviar-li un correu electrònic des del seu compte de la UdG. Al mail, li deia a l'estudiant si li donava el seu número per "molestar-la". La UdG va informar aquest dimecres que obria un expedient per estudiar el cas. En un comunicat, la universitat va explicar que "des de les instàncies competents", es va començar a treballar-hi "des del mateix moment en què es va conèixer". La UdG, a més, subratllava que té "el compromís ferm d'eradicar les violències masclistes" i que, per això, la universitat farà servir "tots els mecanismes disponibles a l'abast, amb les garanties necessàries".