Tenerife és naturalesa, és història i presenta els secrets del cor volcànic en senders i rutes que parlen d'una illa plena de curiositats. Visitar el Teide per compte propi és una experiència que s'enriqueix de la mà de Volcano Teide, que obre la seva oferta turística per arribar i recórrer el Teide al teu aire.

Nova, lúdica, divulgativa i esquitxada de totes les curiositats que envolten el Parc Nacional del Teide. A peu o amb cotxe, ‘Teide Legend Tour’ és un tour autoguiat complet per triar com descobrir Tenerife pel teu compte, amb els principals punts d'interès turístic de la ruta per carretera, el pic del Teide i la informació general sobre el Parc Nacional, les rutes d'accés al Teide amb cotxe i les rutes a peu per senders del Teide. Al teu ritme i sense horaris, el tour acaba a l'exposició 'Ciència i Llegenda', que mira més enllà del paisatge per endinsar-se a les entranyes volcàniques de l'illa amb un viatge de ciència i geologia per conèixer millor el que passa sota la superfície de Tenerife.

La visita 'Teide Legend Tour' de Volcano Teide et permet que siguis tu qui decideixi com visitar Tenerife, amb un complet tour autoguiat fins al Parc Nacional del Teide disponible per a dispositius Android i Apple i que no només convida a conèixer el Teide amb cotxe o a peu, des del nord, sud, est i oest de l'illa de Tenerife, sinó que inclou tipus de turisme segur i responsable, recomanacions sobre restaurants, comerços locals, miradors i centres culturals per a una experiència inoblidable per conèixer els punts imprescindibles per veure a Tenerife.

¿Com va néixer el Teide? ¿Quin dimoni amaga? ¿Qui és Guayota i què explicaven els guanxes sobre ell? El Parc Nacional del Telde és un espai enigmàtic, envoltat de les llegendes dels aborígens que poblaven l'illa i que veneraven el volcà Teide, que va despertar la fúria dels déus i que va marcar un abans i un després a l'illa.

Amb Volcano Teide, el Parc Nacional exposa la cara més desconeguda per anar descobrint per senders amb les millors vistes de Tenerife i que són la llar de 212 espècies de plantes, de les quals 58 són endemismes canaris i tres són úniques d'aquest espai.

La proposta 'Teide Legend Tour' ofereix les millors rutes per veure el Teide, com el sender 'Los Roques de García; a los pies de antiguos gigantes’, que circula des del Mirador de la Ruleta fins als peus del Teide. Les opcions de rutes al Teide s'adapten a cada visitant, amb propostes com el sender ‘Montaña de Majúa; la potencia de un pequeño volcán’ que voreja aquest con volcànic i que destaca pel seu color clar.

El volcà del Teide a Tenerife és bressol de ciència, història, llegenda i innovació, i així ho mostra Volcano Teide, una empresa amb 65 anys d'experiència, amb dècades de compromís compartint els detalls d'aquest territori des de la seva autenticitat i defensant protecció sostenible. ¿Sabies que el Teide és una muntanya sagrada? Entre les curiositats del Telde, el tercer volcà més alt del món, destaquen unes condicions climàtiques excepcionals per a certes plantes i animals, que només es troben en aquest indret del planeta. A més, el Teide té l'ombra més llarga del món projectada sobre el mar, ha estat escenari de diverses pel·lícules i rodatges de cinema i és un lloc d'estudi i laboratori natural on s'analitza la possibilitat de vida a Mart.

Què es pot veure a Tenerife: 'Ciencia y Leyenda'

Una mòmia guanxe, la història de déus i humans, la llegenda després de l'erupció de fa 1.000 anys i la ciència i mitologia darrere del volcà més alt d'Espanya només són alguns dels exemples del que alberga el Centre de Visitants de Telefèric del Teide a l'exposició 'Ciencia y Leyenda'.

Les rutes del tour audioguiat al Teide tenen com a destinació final aquesta exposició, inclosa en el tour, que explica la llegenda després de l'erupció que va formar el 'barret' del pic del Teide, on va ser tancat el dimoni del volcà, Guayota, que dorm a l'espera de ser alliberar d’un dels volcans més actius del món.

Els aborígens de Tenerife van viure el “despertar del volcà”, una potent explosió, després de la qual el magma va brollar de les entranyes d’“Echeyde”, en el que ells van relatar com un duel dels déus i que avui coneixem des de la ciència i la vulcanologia.

L'exposició narra, des de la interpretació científica i des de la llegenda, les diferents fases d'aquella erupció en el que ja ha esdevingut una de les parades més interessants i divertides al Parc Nacional del Teide, pensada per a tota la família. En aquesta mostra, que compta amb la reproducció d'una mòmia guanxe, s'ofereixen les dues visions de l'erupció, la mitològica i la científica, que s'alineen per crear una experiència plena de curiositats.

Amb la compra del tour autoguiat 'Teide Legend Tour' de rutes al Teide, tots els acompanyants poden gaudir de franc de l'exposició 'Ciencia y Leyenda' ubicada al Centre de Visitants de Telefèric del Teide, i redescobrir l'erupció del Teide com mai abans , també en la versió còmic favorita dels més petits.

A més, els visitants de l'exposició de Volcano Teide podran trobar el regal perfecte a la botiga oficial de souvenirs i gaudir d'un descans al restaurant cafeteria més alt d'Espanya, amb vistes panoràmiques del Parc Nacional.