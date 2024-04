Joaquín de los Reyes: «Es pot disfrutar del futur i amb tranquil·litat»

-¿Com és el vostre compromís amb el col·lectiu de més grans de 55 anys?

-Hem enfocat els nostres esforços a atendre les necessitats específiques del col·lectiu sènior, reconeixent les seves particularitats i preparant una proposta de valor adaptada a ells. Oferim solucions per als problemes que poden sorgir en aquesta etapa de la vida i creem propostes preventives per garantir el seu benestar futur.

-¿Ens pots explicar més coses sobre aquesta proposta?

-Generació Sènior és un programa integral que aporta solucions per a les preocupacions més comunes del col·lectiu sènior, com la salut, l’estalvi o la dependència, entre d’altres. És una proposta de valor articulada a tres pilars: productes asseguradors, serveis i altres beneficis, i solucions a través de la nostra plataforma de salut digital, SABA, i de la nostra empresa de reformes i reparacions a la llar MULTIMAP.

-Comentes que una de les preocupacions és la salut, i perquè aquesta sigui bona és molt important la prevenció. ¿Quines estratègies promoveu en aquest sentit?

-Efectivament, la salut és una de les preocupacions que tenim tots, i segons anem complint anys, augmenta. A MAPFRE, emfatitzem la importància de la prevenció, reconeixent que és essencial prendre mesures avui per al benestar futur. Hem dissenyat una assegurança de salut, «Tú e-liges», amb cobertures molt enfocades a aquest col·lectiu d’edat, i que els permet accedir a programes de detecció precoç de l’ictus i malaltia coronària; de càncer colorectal, etc., proporcionant proves específiques i mesurades d’exploració i control. Entre els avantatges d’aquesta assegurança destaca també la possibilitat de contractació fins als 75 anys, i una tarifa molt competitiva.

-A edats més elevades, també s’incrementa la probabilitat de tenir un accident. Segons la vostra experiència, ¿això és una cosa que preocupa la gent gran?

-Així és, molta gent gran viu sola i li preocupa el fet de tenir un accident que afecti la seva autonomia personal, tot i que sigui temporalment. Per a aquestes situacions, comptem amb «Accidentes Senior +55», una assegurança que ofereix indemnització en cas d’accidents, i a més posa a disposició del client fins a 200 hores d’ajuda a domicili per a feines de casa, compres, cura de mascotes o sessions de rehabilitació, entre altres serveis. A més a més, cobreix assistència en viatge, serveis d’orientació en matèria de dependència i atenció personal integral, adaptant-se a les necessitats específiques d’aquest grup d’edat.

-Als sèniors, no només els preocupa la salut física, també la financera, com has comentat. ¿Com es pot ajudar aquest col·lectiu en aquest àmbit?

-Efectivament, arribar a la jubilació i poder mantenir el nivell de vida, la independència financera i complementar la pensió pública és molt important. Per a això des de MAPFRE oferim una àmplia gamma de productes i solucions d’estalvi i inversió, dissenyats per a diversos perfils i objectius. Amb productes com els PIAS, plans de pensions i fons d’inversió garantits, proporcionem opcions flexibles que s’adapten a les necessitats individuals i brinden seguretat financera a llarg termini. A més a més, el gran avantatge amb què comptem són les més de 3.000 oficines a tot Espanya, fins i tot en localitats petites, on la gent gran pot acostar-se a preguntar i rebrà assessorament professional sense cap compromís.

-Precisament, una de les circumstàncies que pot trastocar aquest benestar financer en edats avançades és la dependència. ¿Hi ha solucions també per a aquestes situacions?

-Ningú està exempt de trobar-se en una situació de dependència en un moment donat, i és normal que no vulguem carregar la responsabilitat de cuidar-nos dels nostres familiars. Atenent aquesta preocupació, hem desenvolupat l’Assegurança de Dependència, una assegurança de vida que garanteix una prestació mensual i vitalícia en cas de dependència, basada en criteris mèdics objectius. A més a més, oferim l’opció d’incloure una garantia de mort que permet el rescat de les primes, brindant flexibilitat i tranquil·litat als nostres clients en moments difícils.

-Una de les maneres d’obtenir liquiditat, pot ser també a través de la vivenda ¿no és cert?

-Per descomptat, a Espanya molta gent gran té una vivenda en propietat que els pot proporcionar liquiditat. Per això a MAPFRE hem llançat recentment juntament amb el Santander la hipoteca inversa, un producte enfocat a complementar els ingressos de la jubilació, dirigit a persones més grans de 65 anys que posseeixin una vivenda de determinades característiques que desitgin utilitzar l’estalvi acumulat en ella sense deixar el seu domicili ni perdre la propietat. És un instrument financer pel qual es concedeix un préstec, estimat a esperança de vida, i es va ingressant al client una quantitat fixa en forma d’abonaments mensuals. El producte pot contractar-se amb o sense renda vitalícia i per assegurar la transparència més gran en l’operació, els hereus dels propietaris són informats al detall perquè puguin donar el seu consentiment abans de la firma. El contractant no torna res en vida, i després de la seva mort, els hereus s’encarreguen de tornar el préstec consumit i els seus interessos.