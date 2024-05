Com impacta en la salut l'abús de la sal, el sucre i els greixos saturats

El DKV Institut de Vida Saludable va ser creat per donar pautes útils a les persones, permetent que aquestes es converteixin en agents corresponsables i actius en la cura de la seva salut, potenciant conceptes com la prevenció, la importància de l'exercici i la necessitat de tenir uns hàbits saludables, que fomentin una vida sana.

Així, va sorgir la iniciativa de crear una sèrie de manifestos sobre la necessitat d'un consum responsable de determinats productes, juntament amb el nutricionista Carlos Ríos, creador del moviment realfooding, que és aquell que busca consumir aliments mínimament processats, en el processament industrial dels quals no hagin perdut les seves propietats saludables, presents de manera natural.

Es busca aconseguir que la societat prengui consciència de les conseqüències que té el consum excessiu d'aliments com el sucre, la sal i els greixos saturats, optant en el seu lloc per aliments com verdures, hortalisses i fruites, fruits secs, llegums, peix i marisc, tubercles, cereals 100% integrals o de gra sencer, ous, carns sense processar, llet fresca, herbes, espècies i llavors, cafè i infusions.

Control dels greixos, sucres i sal

Resulta molt difícil eliminar els tres aliments esmentats de la nostra dieta, per la qual cosa és fonamental conèixer quines són les millors opcions a l'hora de consumir-los, afavorint una alimentació saludable. Els tres aliments també tenen efectes positius en el nostre organisme, per la qual cosa resulta imprescindible el coneixement adequat sobre els mateixos.

És aconsellable limitar la ingesta de greixos saturats a una xifra inferior al 10% de la quantitat energètica diària, evitant els greixos negatius en la dieta (els procedents de l'ultraprocessat). De la mateixa manera, convé intentar que els sucres tinguin el seu origen de forma natural (fruites, mel, etc.) i no de forma processada. Pel que fa a la sal, és aconsellable buscar alternatives, com l'ús d'herbes, espècies, cítrics, mostasses, vinagres, que afegeixin aromes distintius i serveixin de substitutius.

L'estratègia de DKV per fomentar una millora de l'alimentació s'orienta en dues vessants: la salut pública i la salut individual. La companyia es compromet a treballar en tots dos espectres, tenint com a objectiu aconseguir els següents:

No s'ha de confiar cegament en etiquetes com light, zero, bio, 0%, ecològic, integral o natural.

Salut Pública

L'objectiu és fomentar una millora en l'alimentació saludable, augmentant-ne la visibilitat mitjançant diverses accions. Entre aquestes mesures s'inclou la implementació d'impostos sobre les begudes ensucrades. Així mateix, es busca establir un etiquetatge d'aliments que sigui clar i senzill per als consumidors, de manera que la informació rellevant, com el contingut elevat de sucre o greixos saturats, es presenti a la part frontal dels productes. Els envasos també han d'advertir sobre els riscos del consum habitual de productes amb altes dosis de sucre.

A més, l'estratègia contempla el control de la publicitat de productes ultraprocessats dirigida a menors d'edat. Es prioritza l'accés a aliments saludables, restringint la venda de productes ultraprocessats en llocs públics com centres sanitaris, escoles i universitats. Finalment, DKV es compromet a que les escoles dediquin temps i recursos a promoure hàbits saludables entre els seus estudiants.

Salut individual

DKV busca promoure el consum d'aliments reals, aquells mínimament processats, reduint així la ingesta de sucres afegits. Conèixer bé els aliments és fonamental, per la qual cosa aspectes com l'etiquetatge adquireixen una importància capital. S'incentiva el procés de cuinar i preparar personalment els àpats, exercint així un control directe sobre els aliments que anem a consumir. També és clau reduir la compra de productes ultraprocessats, ja que el seu consum es veu afavorit per factors com el seu baix cost, conveniència i atractiu envàs, que poden provocar desitjos.