El Gremi de Llibreters, “estupefacte” amb la decisió d’Educació d’eliminar les lectures obligatòries de català

El president del Gremi de Llibreters, Èric del Arco, ha mostrat “l’estupefacció” dels llibreters davant la decisió d’Educació d’eliminar les lectures obligatòries de català a les proves d’accés a la universitat. En declaracions a l’ACN, Del Arco ha lamentat que la “incertesa” de les lectures que es faran dificulta que llibreries i biblioteques puguin tenir preparats els llibres que demanin els alumnes. “No és tan fàcil trobar els llibres si no estem preparats i això és el que ens preocupa més”. En aquest sentit, ha reclamat informació al Departament d’Educació.

Del Arco ha mostrat la preocupació del sector perquè no saben quins llibres els hi demanaran. “Davant la incertesa que no tenim clar quins llibres” es triaran, el president del Gremi s’ha preguntat com podran tant les llibreries com les biblioteques tenir preparats els llibres pels alumnes.

Tot i això, ha afirmat que si el Departament d’Educació els hi explica com es concreta la proposta es posaran al servei de l’alumnat per trobar-los-hi els llibres, tant ells com les biblioteques, ha afegit. Per això, ha demanat informació de com ho faran i si es faran de tots els llibres unes llistes.

També creu que els centres educatius hauran de treballar d’una altra manera perquè a vegades els hi ha passat que han anat alumnes a les llibreries a demanar llibres, diu, que estaven descatalogats des de feia uns anys. “Aquí falta diàleg entre les parts del sector educatiu i qui pot proporcionar llibres als alumnes, a vegades no és tan fàcil trobar els llibres si no estem preparats i això és el que ens preocupa més”, afegeix.

Educació

Des d'Educació van explicar que, amb el nou currículum competencial, cada centre treballarà l'educació literària amb les lectures que consideri. Tot i això, la conselleria els va fer arribar unes propostes. D'aquesta manera, no hi haurà una llista de lectures obligatòries però sí que serà necessari que els alumnes de batxillerat facin diverses lectures a proposta dels centres per consolidar les competències i els coneixement de l'etapa. Educació va deixar clar que la lectura a batxillerat seguirà sent obligatòria, tant a les matèries comunes com a les de modalitat, tot i que sense llista concreta en el primer cas.

En aquest context, la consellera d'Educació, Anna Simó, va assegurar aquest dijous que hi haurà un mínim de dues lectures a treballar a batxillerat a partir del curs vinent però els centres tindran "autonomia" per escollir-les d'entre "llistes més àmplies".