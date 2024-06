Aprovada la nova selectivitat amb unes característiques i criteris de correcció comuns per tots els territoris

El Consell de Ministres ha aprovat la nova selectivitat, per primer cop, amb unes característiques i criteris de correcció comuns per tots els territoris de l'estat espanyol. Els alumnes que es presentin a les noves PAU s'examinaran de quatre matèries obligatòries de la modalitat cursada, a més de la llengua cooficial com és el cas de Catalunya.

Els estudiants que vulguin millorar la seva nota, podran examinar-se de fins a quatre assignatures més, una més que en la selectivitat actual. La normativa pretén igualar també els criteris de correcció entre comunitats autònomes prefixant un mateix criteri de revisió a tots els territoris. El nou model s'aplicarà per primera vegada a la convocatòria del juny de 2025.