Si hi ha una activitat organitzada per l’institut Lacetània que ha tingut un ampli ressò ciutadà i d’implicació amb la comarca i amb les seves empreses, ha estat, sens dubte, la que coneixem actualment tots com a Jornades Lacetània. La seva continuïtat ininterrompuda fins al moment actual ha convertit aquesta proposta en l’activitat més emblemàtica de l’institut i en la que ha donat més relleu social al centre.

Nascudes com a Jornades Tecnològiques, les primeres es van celebrar el mes de novembre del 1986. L’any 1992 es van passar a dir Jornades Cientificotecnològiques, i des del 2016 les coneixem com a Jornades Lacetània.

L’objectiu inicial era fer arribar als nostres alumnes les reflexions i els coneixements de persones i d’empreses destacades en el seu àmbit de treball i com a complement de la formació que rebien a les classes. Amb els anys, van acabar abastant tot el camp del coneixement i han esdevingut més ambicioses en els seus objectius: durant tota una setmana, el Lacetània bull de coneixement.

Xerrades, exposicions, tallers, sortides i visites a empreses són alguns dels actes que habitualment s’inclouen en el programa de les jornades, que s’adrecen tant als estudiants del centre com al públic en general, amb una clara voluntat de convertit l’institut en un centre de divulgació del coneixement i d’obrir-lo al conjunt de la ciutadania de la comarca.

Organització

Els primers anys es demanava a cada departament de l’institut que preparés un acte per als seus alumnes, i el conjunt d’actes formava el programa de les jornades. Amb els anys, les jornades van anar agafant complexitat i protagonisme. Sense abandonar la col·laboració del professorat de cada departament i àrea, es va veure la necessitat de formar una comissió que ho coordinés tot.

Amb els anys, aquesta comissió va elaborar un protocol de funcionament, que es va incorporar, després, com a procés en la gestió de la qualitat del contingut.

El procés de cada any comença amb una consulta a tots els departaments i àrees de l’institut perquè escullin el lema central per a aquell any. A partir d’aquí, amb la participació de tot el professorat, es fan les propostes de les diferents conferències, tallers i activitats que es realitzaran al llarg dels cinc dies.

Temes i personalitats

Des d’aquell llunyà 1986, les Jornades han variat de format i nomenclatura. Les primeres edicions rebien el nom de Jornades Tecnològiques amb la finalitat de donar coneixements als alumnes de les innovacions tecnològiques relacionades amb els seus ensenyaments. «A partir del 1993, les Jornades Cientificotecnològiques converteixen durant uns quants dies el Lacetània en un centre de coneixement i de divulgació sobre els temes més diversos relacionats amb la ciència i la tecnologia. Actualment serveixen perquè els joves puguin rebre coneixements de primera mà de les persones que els generen i els difonen, amb l’objectiu que això els estimuli en els seus estudis i els prepari millor a l’hora de treballar i de fer recerca.

Gràcies a les jornades, ja hem celebrat 36 edicions, en les quals hem tractat temàtiques ben diferents que van des de la ciència a la tecnologia, la comunicació, els esports, la indústria, l’ocupació, la crisi, la globalització, la salut, l’educació, el medi ambient...

Han passat pel centre destacades personalitats del món de la ciència, de la tècnica i l’educació, de la cultura, de l’esport, de l’economia i de l’empresa. Entre els ponents més famosos que hem tingut, sense cap ordre concret, podem destacar: Vicenç Villatoro, periodista i escriptor; Cales Checa, esportista; sor Lucía Caram, monja i activista; Arcadi Oliveres, economista i activista; Ramon Folch, biòleg i gestor ambiental; Xavier Obradors, físic i director ICMAG; Marc Marcè, periodista i director de Regió7; Gemma Puig i Enric Agud, meteoròlegs de TV3; Javier Marín Vide, climatòleg; Adolf Todó, economista i empresari; Claudi Mans, químic i divulgador; Antoni Turiel i Eva Calvo, de l’Institut de Ciències del Mar CSI, i molts més que podeu consultar a la pàgina web del nostre centre.

Les jornades del 2023

Aquest any celebrarem la 36a edició de les Jornades, el fil conductor de les quals seran els 17 objectius per transformar el món i metes de desenvolupament sostenible (ODS). En concret, en aquesta convocatòria tractarem l’energia assequible i no contaminant. Com fem cada any, obrirem les nostres portes a la renovada Sala 2000 de l’instut Lacetània a la ciutat de Manresa pensant en tothom qui hi vulgui assistir.

Imma Pineda és la coordinadora de les Jornades Lacetània