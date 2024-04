Tecnologia capdavantera amb premi

La tecnologia làser té un llarg recorregut a través de diferents tipus d’indústries. Durant anys, s’ha aplicat en diversos camps i per a diferents finalitats: per fer treballs de precisió, per tallar metall i gravat, per fer marcatges damunt de diferents superfícies. Fins i tot, en medicina.

Si ens centrem en el món industrial, tot i que ja fa molts anys que existeix, últimament han sorgit nous equips que aprofiten la tecnologia làser per portar la producció i l’excel·lència industrial més enllà. Les finalitats són tan variades com les possibilitats que ofereix el làser, que posa a l’abast de múltiples empreses fer avançar la innovació tecnològica de la seva activitat i aconseguir, així, millors resultats de forma eficient.

El teixit industrial de la Catalunya Central s’ha fet fort i ha crescut els últims anys. Entre els nous projectes que han nascut, hi ha LC Lasers, una empresa de Sallent que va guanyar la 6a edició del Premi Iniciatives de Desenvolupament Empresarial que atorga Gest! L’empresa sallentina exporta maquinària làser arreu d’Europa i està centrada en la fabricació de solucions làser de soldadura, de neteja i de marcatge.

Dins de la seva oferta, compta tant amb equips manuals com amb aplicacions semiautomàtiques. Disposa, a més a més, d’una gamma important de productes per treballar de manera segura amb equips làser per a aplicacions industrials. És important tenir nombrosos partenariats en països com Itàlia, França i Portugal, entre d’altres, la qual cosa permet ser presents en diferents mercats europeus. Per al creixement de les empreses, els acords de distribució són essencials.

La importància de l’I+D

La clau de l’èxit es una forta inversió en I+D, que dona a l’empresa l’oportunitat de centrar-se i de potenciar la soldadura làser, una aplicació molt desconeguda anys enrere, malgrat tenir molt potencial. LC Lasers van ser pioners en l'àmbit europeu a l’hora d’oferir un producte de soldadura làser fabricat en terreny europeu pel que fa a la majoria de components i que s’adaptava a les necessitats dels clients. En aquesta línia, s’ha desenvolupat un equip de soldadura làser amb un programari totalment nou i original, amb possibilitats de connexió remota, amb un alt control d’estadístiques i dissenyat específicament per fer treballs amb aquest tipus de soldadura.

Si parlem de neteja làser, és una oportunitat de treballar amb una màquina que podria substituir tecnologies com el sorrejat o la neteja amb gel sec. Significa aprofitar la tecnologia làser per ser molt més eficients i apostar per maquinària més eco friendly, perquè la neteja làser no genera ni de bon tros, tants residus.

Tant en la neteja com en la soldadura làser, amb el pas del temps es poden arribar a substituir equips de caire més tradicional, com podrien ser les tècniques de neteja esmentades o, en el cas de la soldadura làser, les màquines de soldadura TIG o MIG. Si bé és cert que per fer alguns treballs de soldadura són millors altres equips tradicionals, hi ha moltes empreses que veuen ideal complementar la soldadura làser amb la soldadura TIG o MIG. En aquest cas, poden assolir una diversificació dels treballs a fer sense perdre qualitat. A més, aquests equips làser sovint requereixen menys consumibles, la qual cosa permet a les empreses reduir costos.

Potencial al Bages

No és sobrer ressaltar que la producció de màquines làser al Bages és forta. A la mateixa comarca, trobem una altra empresa referent en el sector: Macsa ID, centrada en la fabricació de solucions globals de codificació, de marcatge làser industrial i de traçabilitat. Cal posar en relleu que dues empreses del Bages hagin fet tant de recorregut dins del món làser, oferint solucions de qualitat aprofitant aquesta tecnologia.

Cal centrar els esforços a dissenyar i fabricar un producte amb la majoria dels components produïts més a prop per no dependre d’empreses situades lluny de Catalunya. Si bé és cert que, de components com la font làser, arreu del món n’hi ha molt pocs productors, la majoria centrats a la Xina, la resta de components és possible fabricar-los més a prop. Cal plantejar-se reptes que ajudin a convertir-se en un referent en la producció europea d’equips de soldadura làser amb presència a tot el continent europeu.

Els diferents avantatges de la tecnologia làser permeten que empreses com LC Lasers puguin oferir solucions per a sectors industrials molt diferenciats. Es tracta d’oferir productes que permetin aprofitar tots els avantatges que permet aquesta tecnologia i, a més, poder aprofitar la seva embranzida per arribar més enllà.

Els sectors als quals s’adreça LC són molt diversos. Alguns exemples podrien ser: automoció, comerç al detall, fusteria metàl·lica, aeronàutica, transport, planxisteria industrial, nàutica, producció industrial i fins i tot institucions públiques.

Els desafiaments

Els productors de maquinària làser han topat amb diversos reptes, en els últims temps. Destacaríem: desenvolupar nous làsers i equips amb la major eficiència possible, ja que alguns equips requereixen molta refrigeració i, amb un làser més eficient, es poden aconseguir equips que permetin treballar amb menys energia. La refrigeració, en el cas de la soldadura làser, afecta directament, també, la mida dels equips, un factor que en alguns clients podria ser determinant. Aquest segon repte, disminuir la mida dels equips, es pot treballar desenvolupant sistemes de refrigeració propis.

En la mateixa línia, un repte notable és aconseguir més diversificació d’equips, per exemple, en neteja làser, per aconseguir aplicacions més diversificades. De la mateixa forma, un altre repte del sector és donar seguretat al voltant de la tecnologia làser. Sovint, el làser es pot percebre com una tecnologia llunyana i desconeguda i, fins i tot, insegura. És una tasca important del sector donar a conèixer les mesures de seguretat que es requereixen per treballar adequadament amb aquest tipus d’equips, a més d’oferir solucions reals sobre seguretat. Es tracta de crear coneixement al voltant de la tecnologia làser i accés a poder treballar amb seguretat. Sobre aquest aspecte, s’han de donar a conèixer els avantatges dels equips làser en el sector industrial, ja que encara ara no som conscients de tot el que pot aportar aquesta tecnologia a la nostra indústria.

Amb aquests reptes en el camí, però, també, amb els seus nombrosos i evidents avantatges, la tecnologia làser és una gran oportunitat perquè les empreses puguin aprofitar-la per millorar en eficiència, producció i resultats finals.

Uns premis nascuts per afavorir iniciatives empresarials al Bages

L’Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori Gest!, va celebrar l’octubre passat la 6a edició dels Premis d’Iniciatives de Desenvolupament Empresarial a la sala d’actes d’Eurecat. L’objectiu dels guardons és premiar projectes de nova creació i projectes en funcionament a la comarca del Bages per ser reconeguts, potenciats, finançats i, si cal, acompanyats, per al desenvolupament de la seva activitat. El premi està impulsat de forma conjunta per l’Ajuntament de Manresa, Gest!, la FUB i la UPC, amb la col·laboració de CaixaBank. Hi ha dues línies de premis. El d’una activitat iniciada, dotat amb 5.000 euros, va ser per a LC Lasers, i el d’una activitat encara no començada, dotat amb 1.000 euros, per a la plataforma en línia Goita.