L’any passat, a causa de la pandèmia de la covid-19, no van poder venir els acollits de Bielorússia que cada any i des de l’estiu del 2019 venen a Collbató gràcies al programa de l’ONG Collbató per la Solidaritat. Enguany la subvenció rebuda per l’entitat des de l’Ajuntament s’ha destinat a la compra de material sanitari per a l’hospital on viuen aquests infants.

L’entitat ha adquirit per al departament de pediatria de l’hospital una balança electrònica per pesar els nadons a lliteres mèdiques per a les consultes, reciclador d’aire vectoritzat, canviador infantil, taules mèdiques i tovalloletes de desinfecció, entre altres coses que necessitaven.

Metges de l’hospital han fet arribar al consistori i a l’ONG un missatge d’agraïment i han explicat que amb aquests diners han pogut comprar un material que els feia molta falta.

La població que afecta aquesta donació i que és la que dona servei l’Hospital de Korma és de 15.456 habitants –a data 1 de gener del 2020).