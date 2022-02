Recentment, Motoclub Manresa va celebrar el seu 75è aniversari amb un dinar multitudinari a l’hotel restaurant Mas de la Sala. L’acte va aplegar uns 150 comensals que van gaudir d’una exposició de motos de totes les èpoques. Entre els assistents hi havia expilots i campions del món en les seves disciplines com Jordi Tarrés, Carles Checa, Toni i Jordi Elías, i Òscar Lanza. Tampoc no van faltar a la cita els expresidents històrics del Motoclub. L’acte de celebració va tenr la presència de Marc Aloy, alcalde de l’Ajuntament de Manresa.