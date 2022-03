Un centenar de persones van participar en les diverses activitats organitzades per l’escola Gabriel Castellà i Raich d’Igualada per divulgar la ciència entre els més menuts. La majoria de participants van assistir-hi atrets pel projecte d’innovació educativa que s’ha implementat aquest curs: «Magnet, aliances per a l’èxit educatiu». L’escola va organitzar activitats obertes a la ciutadania, com el taller de ciències per experimentar amb aigua, sabó, imants o rampes, que va tenir lloc al Museu de la Pell d’Igualada.