Prop de quaranta judokes de categories entre infantil i sènior de l’Esport7, Judo Moià i Judo Ripoll es van entrenar, dissabte, durant sis hores sota les ordres dels campions olímpics i mundials Fabio Basile, Daria Bilodid i Sugoi Uriarte. Els judokes van participar en el XIV Congrés Internacional de Judo Ciutat de Girona, que va tenir com a mestres l’italià Fabio Basile, campió olímpic a Rio 2016; la ucraïnesa Daria Bilodid, doble campiona mundial 2018 i 2019, medallista olímpica a Tòquio 2020, que es troba actualment vivint i entrenant a València com a refugiada sota les ordres de Sugoi Uriarte, entrenador de la International Judo Federation (IJF), del CEAR València, i subcampió del món 2009, qui també va exercir de professor al congrés gironí. El Congrés reuneix, cada any, els millors judokes del món, perquè expliquin part de la seva tècnica, facin combats amb els assistents i firmin autògrafs.