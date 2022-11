Salvador Pané Vidal, poeta català resident a Zuric (Suïssa), ha estat guardonat per unanimitat dels membres del jurat amb el 27è premi Josep Fàbregas i Capell de poesia, amb el recull Hong Kong by Night. L’acte de lliurament del premi va tenir lloc el dissabte 29 d’octubre a les 6 de la tarda a la Casa Museu Torres Amat de Sallent. El Molt Honorable President Quim Torra va presidir l’acte de lliurament del premi juntament amb la primera tinent d’alcalde de Sallent, Sílvia Tardà. El president va lliurar el guardó a Pané. El poemari serà publicat per Témenos Edicions i el guanyador rebrà 300 euros de premi. El jurat del 27è premi Josep Fàbregas i Capell de poesia el formaven Rosa Arrazola, David Madueño Sentís, Jaume Invernon, Eduard Miró i Raymond Aguiló (guanyador de l’edició anterior).