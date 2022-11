Un equip de voluntaris de Creu Roja Manresa seran demà al Decathlon (Polígon Industrial Els Trullols Parc) de Manresa per recollir material esportiu, concretament pilotes. Tothom qui s’acosti a la botiga de 10 del matí a 9 del vespre podrà fer el donatiu d’una pilota a favor de la infància en situació de vulnerabilitat. Amb aquesta acció, Creu Roja dona el tret de sortida, un any més, a les activitats i accions de la Campanya de Recollida de Joguines, enguany amb l’enunciat «Els seus drets en joc». L’objectiu és reforçar el missatge de la importància i el dret dels infants al joc, així com assegurar que totes les famílies en situació de vulnerabilitat social de Manresa i municipis propers puguin tenir una joguina nova per Nadal.