Dins el cicle de Temporada Xarxa de Joventuts Musicals de Moià, es va oferir a l’Auditori de Sant Josep, un concert a càrrec de Miquel Muñiz, al violí, i Lluís Rodríguez, al piano, per presentar un programa amb obres de Claude Debussy i Robert Schumann. També van estrenar Stealing Time C d’Octavi Rumbau, compositor resident de la temporada 2022-2023 de la Xarxa de Músiques. Els dos joves músics van realitzar una gran interpretació que va merèixer llargs aplaudiments per part del públic assistent, que omplia la meitat del local. Igualment l’obra estrenada, que Muñiz i Rodriguez van compartir les ovacions amb el compositor Octavi Rumbau, que era present a la sala. -Jaume Grandia