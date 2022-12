Els escolans del monestir de Montserrat han triat com a bisbetó de 2022 Lluc González Espelt, de Barcelona, que va ser proclamat com a tal aquest dimarts, 6 de desembre, festivitat de Sant Nicolau (patró dels infants). A Montserrat, aquest esdeveniment es viu d’una manera especial des de fa molts segles –els orígens són medievals. Aquest dia, per tant, un noi de primer curs del cor és revestit amb la roba pròpia d’un bisbe, en record al bisbe Nicolau, i gaudeix durant el seu breu regnat d’un seguit de privilegis, com ara de triar el menú del dinar d’aquell dia per a tots els escolans, un àpat que comparteixen amb el P. Abat de Montserrat o escollir la Salve Regina que canten al migdia a la Basílica.