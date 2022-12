La Colla Excursionista de Vilanova del Camí continua fent el Camí de Sant Jaume. Aquest cap de setmana passat van recórrer la 9a etapa des de Vic fins a l’Estany. Gairebé una trentena de caminaires van participar en aquesta jornada que els va permetre gaudir de la bona companyia i d’un paisatge fantàstic. En total van fer un recorregut d’uns vint-i-un quilòmetres, entre la capital d’Osona fins arribar a la comarca del Moianès. La propera sortida de la colla és el diumenge 18 de desembre en una de les cites clàssiques al calendari i molt tradicional per als membres de l’entitat. Es trobaran a les 9 del matí a l’església de Sant Hilari de Vilanova del Camí, on el mossèn beneirà el pessebre i tot el grup. Seguidament, iniciaran la caminada familiar fins al Pujol de la Guàrdia. Des de la colla animen a participar-hi amb fills i nets, ja que després d’esmorzar faran la festa per fer cagar el tió. Una vegada més, per agilitzar l’entrega de tiquets, es demana de portar anotat el nom, cognoms i DNI dels participants.