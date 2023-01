Súria recupera l’ambient de la cavalcada de Reis, amb una arribada de Ses Majestats en helicòpter

Súria va recuperar l’ambient i el caliu de la cavalcada de Reis, que va tornar a omplir el centre de la vila per donar la benvinguda a Ses Majestats com a preludi de la nit de la il·lusió. Els Reis d’Orient van arribar a Súria en helicòpter, un mitjà de transport inèdit en la història de la festa. L’aterratge de l’helicòpter va tenir lloc al Rieral del Tordell, enmig d’una gran expectació. Nombroses persones esperaven l’arribada de Gaspar, Melcior i Baltasar, que van ser rebuts per l’alcalde, Albert Coberó; la regidora de Cultura, Festes i Ensenyament, Alba Santamaria; i altres representants de la corporació municipal.