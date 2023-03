La Colla Excursionista de Vilanova del Camí va fer una excursió matinal pel terme de Porquerisses. La colla va iniciar la ruta ascendint pel barranc de les Vilaltes, saltejant tolls i rocs, per arribar a la Torre Vilalta. Aquest monument es va recuperar per convertir-lo en un mirador des d’on es pot divisar la ribera del riu Onara i els plans del seu voltant. Un cop gaudit dels paisatges, la colla va aprofitar per recuperar forces amb un esmorzar. La foto de grup va servir per iniciar el camí de tornada. La propera sortida serà el 2 d’abril als Pèlags de Viloví, a l’Alt Penedès, en el qual caminaran entre vinyes, boscos i s’endinsaran al Parc de Talls amb magnífiques vistes als Pèlags. Més informació a www.cevcami.com.