L’escola Paidos de Sant Fruitós de Bages va participar en la fase final de de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives que es va disputar a la Universitat de València. El centre santfruitosenc va ser el guanyador de la fase local on van participar centres del Bages, el Vallès Oriental, el Berguedà i Osona, i per aquest motiu, va representar la UVic- UCC en la fase final. Els representants van ser Marina Altimira, Estrada, Àlex Bosch Castilla, Mia Falcó Quaglia, Laura Ramírez Vergés i Martí Tosa Cortés. Aquesta competició d’oratòria busca potenciar l’ús de la paraula, el diàleg i l’intercanvi d’idees, així com crear un espai de formació on s’utilitza el català com a llengua vehicular. Hi van prendre part 5.000 estudiants de 200 centres educatius. L’equip vencedor de l’edició 2023 va ser l’IES Misteri d’Elx.