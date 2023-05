Un miler de persones van visitar les portes obertes de Joviat. L’escola manresana ha constatat que «la formació professional es troba en el seu millor moment» a causa de l’increment elevat de consultes, tant per telèfon com pels diversos canals digitals. Joviat considera que «la societat valora i reconeix, cada vegada més, les oportunitats de futur de la formació professional i el seu contacte directe amb la realitat laboral». Joviat afirma que «el 2030 hi haurà 100.000 vacants per la falta de titulacions en FP».