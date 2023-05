Un grup de bagencs ha visitat Jordània, una terra d’aventures amb escenaris inigualables com Petra, la joia més preuada del país i una de les meravelles del món antic. El desert de Wadi Rum, on els bagencs van veure el Mar Mort, un peculiar caràcter d’un oasi ple de sal, i les poblacions de Jerash, Ammam i Aquaba, entre altres. A la fotografia, el grup en una parada al desert de Wadi Rum. El viatge va estar organitzat per Viatges Concord.