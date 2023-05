Més de tres-cents quaranta nens i nenes d’entre 3 i 14 anys que fan judo en clubs i escoles del Bages, Moianès, Osona, Ripollès i Vallès Oriental van participar al llarg del matí del diumenge en el Festival de Final de Curs de Judo. El Festival, impulsat per Esport7, Club Judo Moià i Judo Ripoll, es va dividir en tres classes segons l’edat dels infants. Al primer torn van assistir-hi una seixantena llarga de judokes alevins i infantils (de 5è a 2n d’ESO); el segon torn es va dedicar a Judo Motricitat (P4 i P5) amb més d’un centenar de nens; i l’últim torn, amb 170 infants, va ser per als judokes benjamins i prebenjamins (de 1r a 4t de primària). Cal destacar que aquest festival, que se celebra anualment, va batre ahir el seu rècord d’assistents. Els judokes procedien d’Esport7, Club Judo Moià i Club Judo Ripoll, i de les vint escoles on aquests clubs imparteixen judo. Escoles que es troben al Bages, Moianès, Osona, Ripollès i Vallès Oriental.