Un grup d’alumnes de BatPro de FEDACManresa va viatjar a Portugal per treballar l’art en la sostenibilitat dins el projecte Erasmus+ «Creativity and Sustainability» que van iniciar el curs passat. El projecte pretén explorar diferents maneres creatives de conscienciar a la població i l’alumnat sobre la importància de la sostenibilitat avui i en el futur.En aquesta mobilitat es va col·laborar amb l’escola Epromat de Matosinhos, situada al nord de Porto. Durant una setmana, l’alumnat va participar en diversos tallers com aprendre tècniques d’impressió sostenible amb flors, cuinar receptes amb les sobres de menjar, classes de ball per promoure estils de vida més saludables i un taller de reciclatge aprofitant llaunes buides i pancartes en desús.